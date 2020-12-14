|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:24
Хомякоид написав:
Вікна це ні про що.
З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
А як в такій ситуаціі купувати? І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
Investor_K
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:26
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
kingkongovets
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:27
«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами
kingkongovets
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:49
kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
Хомякоид
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 13:53
Хомякоид написав: kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)
і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
kingkongovets
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:06
kingkongovets написав: Хомякоид написав: kingkongovets написав:
о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)
мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)
і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
Я приводив ці дані
Падіння продажів в червні в порівняні з травнем 28%.
На першій хвилині.
Або приводь дані де я писав про ціни впали на 20% а потім ще на 50%
або будеш подвійним балаболом враховуючи трьоху в Діброві за 80 тис.
Хомякоид
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:13
Хомякоид написав:
Вікна це ні про що.
З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма
Hotab
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:13
з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали
а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками
я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
kingkongovets
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:18
kingkongovets написав:
з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали
а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками
я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
Чи можна вас попросити без висирів та говнярів? Ми ж культурні та інтелігентні люди !
Investor_K
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:45
kingkongovets написав:
з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали
а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками
я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
В мене немає часу і бажання сидіти тут цілодобово.
Я написав про падіння продажів посилаючись на дані АН.
Ти навіть не можеш правильно запамятати що писали тут інші, і приписуєш мені падіння 20 % і 50 % відсотків про що я не говорив.
Так що запамятовуй що інші пищуть щоб не сидіти в калюжі і не пускати бульки.
І перевіряй надалі інфо хоч по диагоналі шоб не писати тут маячню про квартири в Діброві за 80 тис.
Хомякоид
