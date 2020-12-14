RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:24

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення


Вікна це ні про що.

З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.

А як в такій ситуаціі купувати? І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

«орендарів немає» бггг
бл, знавці, як же ви задовбали своїми маразматичними висерами
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:49

  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)

і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:06

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:о, ще один знавець київського ринка нерухомості зʼявився)

мабуть думає що про його минулий факап вже всі забули)


Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ?
Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)

і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)


Я приводив ці дані

Падіння продажів в червні в порівняні з травнем 28%.
На першій хвилині.
Або приводь дані де я писав про ціни впали на 20% а потім ще на 50%
або будеш подвійним балаболом враховуючи трьоху в Діброві за 80 тис.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:13

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення


Вікна це ні про що.

З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.

Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма
Hotab
 
Повідомлень: 16164
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали

а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками

я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11872
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2736 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:18

  kingkongovets написав:з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали

а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками

я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй

Чи можна вас попросити без висирів та говнярів? Ми ж культурні та інтелігентні люди !
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 14:45

  kingkongovets написав:з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали

а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками

я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй


В мене немає часу і бажання сидіти тут цілодобово.
Я написав про падіння продажів посилаючись на дані АН.

Ти навіть не можеш правильно запамятати що писали тут інші, і приписуєш мені падіння 20 % і 50 % відсотків про що я не говорив.

Так що запамятовуй що інші пищуть щоб не сидіти в калюжі і не пускати бульки.
І перевіряй надалі інфо хоч по диагоналі шоб не писати тут маячню про квартири в Діброві за 80 тис.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2688
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3116 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
