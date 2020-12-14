Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе? Правда щось там компенсують, є програма
Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.
Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
