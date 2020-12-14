RSS
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

добре що на форумі є пошук)


Зображення
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Бетон написав:Сейчас в новой Англии, которую я ненавижу в принципе, здесь вывернуто довольно много оконных рам, а стеклопакетов вылетело вообще дофига

Зображення

Зображення Зображення


Вікна це ні про що.

З нерухомістю затик. Майже ніхто нічого не купує.
Це вам з Німеччини так добре видно?
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
BIGor
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 15:40

BIGor
По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує


Не знаю за ковідні ціни, але близько року тому дивився в Нивки парк 3к десь 85+- метрів, просили 118 наче. По є-осел-я. Якось тоді все не склалось, я раптом поїхав, не вистачило часу. Ну і на краще.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:23

  BIGor написав:
  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.


Ти мені приписуєшь вік в 61 рік, чим дуже помиляєшься
Але пишешь свою "думку" про ППО

Запам"ятай, в світі не існує ППО, яке завжди працює на 100%
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:43

  Hotab написав:BIGor
По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує


Не знаю за ковідні ціни, але близько року тому дивився в Нивки парк 3к десь 85+- метрів, просили 118 наче. По є-осел-я. Якось тоді все не склалось, я раптом поїхав, не вистачило часу. Ну і на краще.

Це з ремонтом?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

pesikot написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.


Ти мені приписуєшь вік в 61 рік, чим дуже помиляєшься
Але пишешь свою "думку" про ППО

Запам"ятай, в світі не існує ППО, яке завжди працює на 100%
про що взагалі можна говорити з людиною, яка зза кордону пише про «символічне попадання»?

вам не огидно?

до речі при чому тут оп я хз

прилетіло в кабінет премʼєрки
kingkongovets
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:51

kingkongovets
Кажуть наче в сусідній..
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Hotab написав:Та хз, про що чи ні. Скільки ці вичурні вікна замінити разом з демонтажем і вивозом? 2-3 вікна в 1 кує влізе?
Правда щось там компенсують, є програма

Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.

Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує
Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.
Faceless
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.


кому ви це пояснюєте?
закордонним експердам?

Зображення
kingkongovets
