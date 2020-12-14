Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
BIGor написав:Хотаб, діло ж явно не в вікнах? От сьогодні було символічне попадання в ОП в Кабміні. Нажаль ППО стає все більш диряве.
Щоби не оффтоп. По цінам - бачу що ціни падають, я колись дивився Нивки Парк 2к - так от ціни на піку ковіда коштували 135 000 ує Зараз та сама коштує 108 000 ує, і думаю ще буде щедрий торг, так як квартира роками не продається. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... YrrPc.html
Не ППО стає діряве. Жодне ППО не гарантує 100% захист. А сьогодні був просто рекордний обстріл.
А как ситуация с собственными крылатыми и баллистическими ракетами? Создали? За 11 лет войны, pridurki? Запустили в серию, зелёные клоуны и торговки?
kingkongovets написав:з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали
а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками
я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
Да ну реально было видно, что опечатка в таблице. Бывает
Бетон написав:в новой Англии, которую я ненавижу в принципе
за что ?? не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс
та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно
Так. А ще окрім цього В мене особисте негативне сприйняття контингенту, пробок прямо на території, впритул один до одного розташоване панельне лай..о з балками в квартирах, постійних заторів, а також досвід продажу в мінус тих квартир, бо вони чомусь нікому не потрібні
Хомякоид написав: Це ти про свої неперевірені дані про трьоху в Діброві по 80 тис. ? Добре памятаємо цю так звану аналітику.
це я про те як ти обісрався зі своїм «ціни з травня впали на 20% а потім ще на 50%», гомякоїд)
і не соромно ж знову голову тут після цього піднімати)
Падіння продажів в червні в порівняні з травнем 28%. На першій хвилині. Або приводь дані де я писав про ціни впали на 20% а потім ще на 50% або будеш подвійним балаболом враховуючи трьоху в Діброві за 80 тис.
У рилів-новобудівців свій Київ, який існує лише в їх головах