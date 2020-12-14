RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:57

  Frant написав:В Київській області - перебої з електрикою.
Саме час купляти квартири в 25-поверхових новобудах.
Скільки там тієї ходьби, 3 рази на день на 25-й поверх!

Ви вже не зможете. Бо квартири стали дорожче. Ви у тому селі і помрете у темряві в обіймах з козою
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:11

  Бетон написав:
  Frant написав:В Київській області - перебої з електрикою.
Саме час купляти квартири в 25-поверхових новобудах.
Скільки там тієї ходьби, 3 рази на день на 25-й поверх!

Меньше ТУ нужно было раздавать за взятки

Тугим пояснгю - жодного дня я не працював у ВУЗі.
Стосовно корупції - це фундамент самостійної держави.
Хлипкий, с трещинами, фундамент.
Надо бы коррупцию узаконить. Все сделать официально платным. Дипломы и должности .
Как в древнем Риме, перед исчезновением империи
