Ви вже не зможете. Бо квартири стали дорожче. Ви у тому селі і помрете у темряві в обіймах з козою
Ринок нерухомості
Додано: Пон 08 вер, 2025 07:57
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:11
Тугим пояснгю - жодного дня я не працював у ВУЗі.
Стосовно корупції - це фундамент самостійної держави.
Хлипкий, с трещинами, фундамент.
Надо бы коррупцию узаконить. Все сделать официально платным. Дипломы и должности .
Как в древнем Риме, перед исчезновением империи
