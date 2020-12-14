|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30
kingkongovets написав:
з трьохою в діброві була звичайна технічна помилка до того ж не моя і всі притомні люди це одразу зрозуміли і про це написали
а ти тицьнув висер якогось тупорилого рила і навіть не зрозумівши про що йде мова бо просто не встиг ще до кінця його дослухати зробив висновок з клікбейтного заголовка і вирішив що мова йде про ціни, а після того як про це знову ж тут написали одразу зник і ось тільки зараз знов прорізався зі своїми тупорилими висновками
я б тобі порадив краще не ганьбитись, але такий говнарь як ти про гідність і сором не має жодного уявлення, тому просто згинь і не зайобуй
Да ну реально было видно, что опечатка в таблице. Бывает
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 21:04
там тот кабмин просто напросто очень высокое здание, тот шахед скорее всего просто врезался в него да и всё
как и в мост кременчугский
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 645
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 21:14
kingkongovets написав: fox767676 написав: Бетон написав:
в новой Англии, которую я ненавижу в принципе
за что ??
не первый раз встречаю такой негатив по отношению к НА
Но старались пооригинальничать, по-моему похвально
а що там гарного - панельні будинкі з жлобсько-колноспною стилізацію «під Англію» в дупі за оверпрайс
та ще й та Максимовича постійно в заторах стоїть, та й прилітає в тому районі постійно
Так. А ще окрім цього
В мене особисте негативне сприйняття контингенту, пробок прямо на території, впритул один до одного розташоване панельне лай..о з балками в квартирах, постійних заторів, а також досвід продажу в мінус тих квартир, бо вони чомусь нікому не потрібні
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 вер, 2025 14:21
Investor_K написав:
І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
зато аренда жилого +20% в USDT
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:04
Frant написав: Олежан написав: Investor_K написав:
І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
зато аренда жилого +20% в USDT
Беженцы раскочегарили рынок аренды
После войны аренда -50%
Интересно, это когда?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5480
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:11
Frant написав: Олежан написав: Investor_K написав:
І комерційна -все більше обяв що здають. Орендарів немає
зато аренда жилого +20% в USDT
Беженцы раскочегарили рынок аренды
После войны аренда -50%
Но только в таком, где и Флай бы филиппинку не того.
Новый ремонт с дефицитом вообще каких то рук будет признаком новой аристократии(надеюсь не криворожской)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5349
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:14
Як найбільш цитована у темі людина, запускаю наступне запитання.
Ну що там нерухомість? Дешевше буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10688
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17184311
|
|
|1380
|6696730
|
|
|3
|73561
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|