Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я колись мріяв її купити, відремонтувати і в ній жити, навіть знав чувака, який її колись намагався приватизувати і потім в нього можна було б її відкупити

а місце там афігєннєйше, отут я радію збереженню нововиявленого памʼятника

https://www.village.com.ua/village/city ... yu-vezheyu
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а хтось бачив як вчора біля ФК2 в кінці Предславинської машинки недешеві вчергове потонули після зливи?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 22:15

  kingkongovets написав:а хтось бачив як вчора біля ФК2 в кінці Предславинської машинки недешеві вчергове потонули після зливи?

Це уже добре.
Анархія, корупція і непотизм - три стовпи самостійної держави
