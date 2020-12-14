RSS
Сер 10 вер, 2025 10:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело


чего так грустно?
я нормально поигрался с пифами в 2010-13 гг.
золото в последние годы себя оправдало
а вот с однушкой купленной на стыке 12-13 был бы епикфейл, если бы не гривневая ипотека
Сер 10 вер, 2025 10:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Бетон написав:Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело


чего так грустно?
я нормально поигрался с пифами в 2010-13 гг.
золото в последние годы себя оправдало
а вот с однушкой купленной на стыке 12-13 был бы епикфейл, если бы не гривневая ипотека
а як використовувалась однушка?
Сер 10 вер, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?


50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
Сер 10 вер, 2025 11:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  kingkongovets написав:а як використовувалась однушка?


50/50 терміну - мешкав я, здавав знайомим з дисконтом
і ринкову вартість цих послуг за цей період ви враховуєте?

та й дисконт той - він же з вашої кишені, вона могла би заробити більше
