чего так грустно?
я нормально поигрался с пифами в 2010-13 гг.
золото в последние годы себя оправдало
а вот с однушкой купленной на стыке 12-13 был бы епикфейл, если бы не гривневая ипотека
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:37
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а як використовувалась однушка?
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 10 вер, 2025 11:35
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|