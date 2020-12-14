Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 вер, 2025 08:32
"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.
Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує." Дякую за правду, а то я вже зачекався😁 поздравляю всех жителей Троещины осталось еще про Виноградарь правду рассказать
Феодал
Повідомлень: 545
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 100 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 11 вер, 2025 10:57
Феодал написав:
"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.
Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує."
Дякую за правду, а то я вже зачекався
поздравляю всех жителей Троещины
осталось еще про Виноградарь правду рассказать
На Вєнік процес принаймні йде
Faceless
Модератор
Повідомлень: 36587
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:48
Faceless написав: Бетон написав:Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
Для цього є крипта
Hotab
Повідомлень: 16224
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
Профіль
4
4
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
25336
17187681
1380
6697906
3
73612
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim