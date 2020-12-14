RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12491124921249312494
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 08:32

"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.

Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує."

Дякую за правду, а то я вже зачекався😁
поздравляю всех жителей Троещины

осталось еще про Виноградарь правду рассказать
Феодал
 
Повідомлень: 545
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:"«Метро на Троєщину так і не буде», – Бахматов.

Голова Деснянської РДА каже, що киян уже 40 років «годують обіцянками», але насправді навіть сучасного проєкту метрополітену не існує."

Дякую за правду, а то я вже зачекався
поздравляю всех жителей Троещины

осталось еще про Виноградарь правду рассказать
На Вєнік процес принаймні йде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36587
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8242 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 12:48

  Faceless написав:
Бетон написав:Які ви "скучниє". Я звик про..обувати гроші сам. Це весело
Для цього є крипта

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16224
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 12491124921249312494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17187681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6697906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 73612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9676)
11.09.2025 14:03
Ощадбанк (1064)
11.09.2025 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.