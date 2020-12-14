Застройщица Молчанова может выйти из СИЗО под залог в 100 млн грн, но не будет
11 сентября Высший антикоррупционный суд назначил застройщице и основательнице компании Stolitsa Group Владиславе Молчановой залог в размере 100 млн грн.
Как думаете - повлияет это на строящиеся объекты Столицы или нет?
Молчанова это реальный владелец компании, управленец или это зиц-председатель(типа всем известного боксера), за спиной которой рулят совершенно другие люди?