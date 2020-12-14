Я видел
Заснял.
Выложил в своем Инстаграмме. Как образец хозяйствования крепких бесхозяйственников, безракетных клоунов, умелых дезорганизаторов и безграмотных анархистов
Додано: Суб 13 вер, 2025 09:57
Додано: Суб 13 вер, 2025 10:32
Додано: Суб 13 вер, 2025 11:41
Хтось знає, що трапилось з Барабашовим в житті, що у нього більшість тем зводиться до одностатевого анального і орального сексу?
Було якесь згвалтування в дитинстві (кольорова чолка) , яке наклало відбиток? Може він сам пєдєраст пасивний?
Долучаємось до обговорення.
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
