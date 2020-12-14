|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:17
А куди це всі поділися? Невже й обговорення слідом за кржн вниз?
Investor_K
Повідомлень: 10734
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:24
Тоді точно буде дешевше
Investor_K
Повідомлень: 10734
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 13:35
Умное можете что-то написать?
Бетон
Повідомлень: 5485
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:47
Hotab написав: foxluck написав: Олежан написав:
який ліміт на переказ з укр?
Еквівалент 100к гривень на 1 банк в місяць.
Є десь 12-15 банків з більш-менш адекватними комісіями на переказ валюти на іноземну картку або витягуванням з картки (біля 1%). Множимо на 100к кожен.
Розглядав таке, але навіть на не захмарній сумі в 50 к евро лише на комісіях втрата 500. Зробити папери , перевезти фізично
таки значно дешевше. А робити папери при частому перекиданню на загальну суму 50к євро для банка-ресипієнта все одно доведеться. Він не буде терпіти довго щомісячні закидання по 10 к євро з різних рахунків від людини, яка не має доходу (світлого, оподаткованого) розміром хоча б 5 куів/міс
Посмотрим с другой стороны.
50К евро упала на счёт одномоментно, или капало в течение многих лет?
Если второе, то зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом, чтобы поиметь на текущий момент как минимум 60к, после всех комиссий и вычетов?
Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё.
На цветы и шоколадки сколько в год тратите? Вроде не так давно интересовались сами на другой ветке у кого-то.
anduzenko
Повідомлень: 300
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:56
anduzenko
зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом
Менше чим за рік. Куди треба інвестувати і що можна було отримати?
Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё
За рік втратити 500 євро для мене це багато.
Я не на стільки заможний як ви, мабуть
Ну і якщо все ж виїздний, то мені простіше щоразу виїжджаючи по справах чи на відпочинок брати 10к кешу (без паперів) і заносити в банк в тій самі Варшаві. Ні для таможні, ні для банку в цьому випадку не треба нічого.
Ну тобто з 1% комси особисто мені ці переводи грошей з укр банку в європейський не цікаві. Але комусь можуть бути цікаві, мабуть.
На цветы и шоколадки сколько в год тратите?
Вам там нічого не дістанеться
Hotab
Повідомлень: 16333
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:25
Hotab написав:anduzenko
зачем их мариновать на украинском счёте, а не инвестировать в течение этих долгих лет за рубежом
Менше чим за рік. Куди треба інвестувати і що можна було отримати?
Сэкономлено 500 евро - ну круто, чё
За рік втратити 500 євро для мене це багато.
Я не на стільки заможний як ви, мабуть
Ну і якщо все ж виїздний, то мені простіше щоразу виїжджаючи по справах чи на відпочинок брати 10к кешу (без паперів) і заносити в банк в тій самі Варшаві. Ні для таможні, ні для банку в цьому випадку не треба нічого. Ну тобто з 1% комси особисто мені ці переводи грошей з укр банку в європейський не цікаві.
Але комусь можуть бути цікаві, мабуть.
На цветы и шоколадки сколько в год тратите?
Вам там нічого не дістанеться
А можно подробней? Разрешили переводы из Украины?
rjkz
Повідомлень: 17761
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8688 раз.
- Подякували: 5491 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:34
rjkz написав:
А можно подробней? Разрешили переводы из Украины?
То не про "полноценные переводы", а валютный P2P - со всеми вытекающими.
_hunter
Повідомлень: 10534
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:36
Hotab написав:
Куди треба інвестувати і що можна було отримати?
1. Просто положить на счёт брокера - 2.2%.
2. Бонд-етф (типа iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF) - 3.31%.
3. Сток-етф (типа iShares Core MSCI Europe ETF) 3% дивиденды и 15% рост курса.
Вам там нічого не дістанеться
Мне-то ладно. Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Менше чим за рік.
Куда ушли доходы за предыдущие года?
Востаннє редагувалось anduzenko
в Пон 15 вер, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
Повідомлень: 300
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 32 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:44
anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅
2 Коля: дозволили до 50к грн в міс з одного банку. І не з кожного.
Hotab
Повідомлень: 16333
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 16:46
Hotab написав:anduzenko
Как там хорватки, в 500 евро вкладываются?
Треба в ЮА питати. Йому тільки платно вже
А я завжди тільки по любві. У мене нічого не виходить коли я відчуваю фальш і меркантильні наміри. 😅
Просто не любили вы по-настоящему. Чтобы весь мир к её ногам. За один только удивлённый взгляд.
anduzenko
Повідомлень: 300
З нами з: 18.10.17
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 32 раз.
