Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 18:45

  rjkz написав:
  Бетон написав:P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две


Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?

Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).

И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно :)
_hunter
 
Повідомлень: 10538
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 18:48

  Бетон написав:P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две

В банку повинні лежати (у мене лежать) належно оформлені, перекладені, з печатками sources of income. Далі носи /шли.. З p2p нюанс: вони мабуть не бачать що це сам собі, і можуть лібіднутись?
Hotab
 
Повідомлень: 16341
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2491 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 00:19

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две


Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?

Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).

И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно :)


Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
То есть, с ценника, условно, в 100 куе надо скидывать 10-20 куе?
Во что кому обошлось - дело десятое.
Закопать в ремонте можно абсолютно любые деньги.
У меня был знакомый, умудрился в свое время потратить только на ванную 58 куевро. Все бы ничего, если-бы это не силикатно-кирпичная десятиэтажка в ныне прилетной локации.
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17767
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8692 раз.
Подякували: 5491 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 00:20

  Hotab написав:
  Бетон написав:P2P на польский счёт я сбрасывал около 10 куе. Это уже много. Если вы вздумаете таким образом накопить 50 куе, счёт могут блоконуть эдак на годик. На адвоката потратиться придётся штуки две

В банку повинні лежати (у мене лежать) належно оформлені, перекладені, з печатками sources of income. Далі носи /шли.. З p2p нюанс: вони мабуть не бачать що це сам собі, і можуть лібіднутись?


Я так понимаю, это все еще про Польщу?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17767
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8692 раз.
Подякували: 5491 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 06:10

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:
Просветите меня, дремучего, что такое Р2Р?
И принципиально чтобы это был польский банк?
Можно сразу в американский?

Перевод с карты-на-карту. Банк/страна особого значения не имеют (кроме очевидных "no go" направлений).

И, что бы два раза не вставать: нормальный дисконт - процентов 10-20.
Ну и имеет же значение от чего тот дисконт считать: есть у меня знакомый: где-то на пике 18го-19го купил. Потом на ковидном пике сделал ремонт. Сколько ему нужно скидывать - мне даже считать страшно :)


Я считаю дисконт от текущих цен на подобное.
То есть, с ценника, условно, в 100 куе надо скидывать 10-20 куе?
Во что кому обошлось - дело десятое.
Закопать в ремонте можно абсолютно любые деньги.
У меня был знакомый, умудрился в свое время потратить только на ванную 58 куевро. Все бы ничего, если-бы это не силикатно-кирпичная десятиэтажка в ныне прилетной локации.
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?

Мається на увазі переказ саме з картки на картку!!!!
До чого вона прив'язана, чи не прив'язана - то справа десята.
Кочевник
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 16.02.17
Подякував: 401 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
