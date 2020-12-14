won написав:
А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..
р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...
В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.
Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
Дякую Вам теж.
Ні, в Америці трохи не так.
Номер рахунку американці світять майже постійно виписуючі чекі.
Там все є. Й номер рахунку й роутінг намбер. Але як цим скористатися в шахрайскіх намірах - не можу сказати.
А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.
Тому американці дуже рідко використовують свою дебітову картку.
Я свою заховав так, що коли раз на рік вона мені потрібна, шукаю десь з півгодини.
Всюди розраховуюсь кредитною - це гроші банку й банк буде розбиратися якщо що.
Американці пішли трохи далі. Для переказів яка між фіз особами так й між фіз особами й компаніями, може й між компаніями, можна розрахуватися за допомогою Zelle. Але є ліміт на добу, досить невеликий як для США. Якщо не помиляюся, 2 куе. Для здійснення такого переказу потрібен лише номер телефону який прив"язан до банківського аккаунту. Гроші надходять міттєво.