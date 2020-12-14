Додано: Сер 17 вер, 2025 01:14

_hunter написав: won написав: rjkz написав: Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.

Любая карта привязана к банковскому счету.

А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..



р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...



В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.



Штаты, в плане финансов - забавные... Чего только ихние "прокатчики" кредиток стоят.

И тут они тоже выпендрились: всякие Venmo/PayPal, Zelle.

Предположу, что дело в банковских комиссиях...



Не пользовался Пейпалом и Венмо.Зелле время от времени пользуюсь.Например, плачу аренду. Вернее жена это делает.Комиссия 0. Но есть ограничения по сумме.Можно чек выписать. Комиссия 0. Но это полный анахронизм.Но иногда приходиться делать.Если говорить о платежах - в основном платим кредитками.Иногда есть фи за платеж с кредитного счета. А с чекинг аккаунта нет.Ну так мы открыли отдельный счет в другом банке, держим там относительно небольшую сумму для таких платежей.В целом, да, американская система выглядит доисторической по сравнению с тем-же П24. Но у нее есть свои преимущества и недостатки.Например, после получения денег на счету, ими рабочий день нельзя воспользоваться, они в статусе "пендинг". Но если эти деньги оказались на счету получателя против воли отправителя, то он может отменить перевод. По крайней мере я так понимаю.Переводы между своими-же счетами в разных банках могут идти несколько дней.Но это зависит от банка. И можно как отправить из одного банка в другой сумму, так и из банка получателя вытягивать деньги из банка отправителя.Прикольно иногда получается, когда какой-то банк тормозит.У меня есть банк - прокладка, на всякий случай, между основным банком и всем остальным миром. Но тормозит, когда надо из него что-то сделать, например перевести из него деньги или затянуть в негь.Поэтому сначала перевожу из основного банка в него (кстати, забыл упомянуть, есть мгновенные переводы между счетами, но суточный лимит 5 куе и месячный, кажется 50 куе), а потом, например из брокерской платформы затягиваю с банка-прокладки. Таким образом это занимает несколько минут. Если сначала затянуть из банка-прокладки, потом из него отправить на брокерский счет, то может и неделя уйти.