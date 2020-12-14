RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:42

  airmax78 написав:Не розумію як тут таке можливе, але виявляється що вільнолюди не переможні:
1) Проект: https://www.dmaa.at/work/mischek-tower-donaucity
2) Результат після зіткнення з вільнолюдьми: https://maps.app.goo.gl/Zuu822X8wDweAPBm7

residential complex Nova Ukraina?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:19

  UA написав:
  airmax78 написав:Не розумію як тут таке можливе, але виявляється що вільнолюди не переможні:
1) Проект: https://www.dmaa.at/work/mischek-tower-donaucity
2) Результат після зіткнення з вільнолюдьми: https://maps.app.goo.gl/Zuu822X8wDweAPBm7

residential complex Nova Ukraina?

Місцеві застарілі модні мопи - не думаю що там багато українців володіють квартирами, скоріше там зоопорак власників, враховуючи безпосередню близкість до комлпексу будівель ООН, UNISEF, UNIDO та інших контор яким недовго залишилось жити. Може саме тому будинок тепер так і виглядає - як справжнє втілення мультикультуралізму. До речі, саме з вікна цього будинку зроблений постріл в першій серії "Дня шакалу": https://youtu.be/SXj0zsgaDQE?t=590
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:26

airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:32

  Hotab написав:airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.

А що, ЮА залишив Україну?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:36

  airmax78 написав:
  Hotab написав:airmax78
- не думаю що там багато українців володіють квартирами


УА, як будь який гнилий манкурт, тепер буде поносити українців. І все негативне в світі пояснювати українцями. Але Хорватія його все одно як свого не прийме. Буде цікаво, не перемикаємось.

А що, ЮА залишив Україну?

За легендою все продав в Україні , купив щось в Хорватії.
Тепер «крутить дулі» .
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:46

  Hotab написав:
  airmax78 написав:А що, ЮА залишив Україну?

За легендою все продав в Україні , купив щось в Хорватії.
Тепер «крутить дулі» .

То що, в нас буде вже 3 Bigora?
