Тут ви цілком праві, бо й правила МПС різні для різних торговців. Амазон може списати гроші без вводу всяких cvv і 3d secure

Мені інше цікаво. Як так виходить, що в США відносно нескладно поцупивши номер соцстрахування по суті "вкрасти особистість", користуватися чужими рахунками, відкривати нові, і ця тема існує багато років?

Дякую за запитання.Якщо буде Ваша ласка, я відповім тут й буду дуже вдячний, якщо ця відповідь не буде перенесена в гілку про еміграцію, на то є причина.Амереканці дуже обережно ставляться до того, щоб кому небудь надавати свій ССН.Зазвичай нікуди не дінешься при працевлаштуванні, будь яких фінансових актівіті або при деякіх діях коли вимагається підтвердити свій легальний статус.Наприклад, відриття рахунків в банковськіх установах, страхових компаніях, звернення за будь якої форми позики, тощо.Однак, бувають випадки, коли хтось вимагає надання ССН, але ви маєте право не надавати його. Наприклад, медичні установи накшталт офісів. Там скрізь в первинних формах є графа ССН. Його треба ігнорити. Бо це саме незахищене місце.В тих офісах працює купа люду, акі постійно приходять й звільняються. А офісів треба багато відвідувати.Також дуже ризикують ті, хто постійно змінює работодавців. Вони постійно залишають назавжди свій ССН в доступі.Не всі банківські установи ретельно перевіряють свої клієнтів.Наприклад, самий великий банк Чейз мене мурижів біля 3 тижнів.А відкриття рахунку в двох інших банковськіх установах було онлайн й зайняло кілька хвилин.Після відкриття рахунку через деякий час можно відкривати кредитну картку.Й тут проблема - а якщо не та людина відкрила чекінг й користувалась онлайн?Наприклад я жодного разу не був в тих банковськіх установах, де відкривав рахунки онлайн.Тому надати будь які данні кредитної картки - безпечно. Якщо хтось щось зробить - це проблема банка.Дебітової - небезпечно. Ви ризикуєте втратити свої гроші на цьому рахунку.ССН - дуже небезпечно. Ви можете не тільки втратити все, але й залишитися винними на дуже велики суми грошей. Або від вашого імені можуть буди здійснені шахрайскі дії.Тому мене дуже бентежить, коли "наші українці" (ТМ) надають особисту інформацію пройдисвітам. Й дуже дивує що останні ще й пишаються цім.Наприклад, як в США так й в Канаді будь які юридичні дії людина може зробити або сама або доручити це ліцензованій особі, напрклад адвокату.Виключення - батьки можу заповнювати форми для дитини до 14 років.Але коли хтось вихваляється що заповнив анкету на туристичну візу - це визнання злочину. Хакери з усього світу полюють за особливою інформацією, але "наші українці" (ТМ) надають свої данні добровільно й ще за це гроші сплачують.Це - повне безглуздя.