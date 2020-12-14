Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:33
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:49
Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
А сколько машиноместо стоило?
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:51
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
residential complex Nova Ukraina?
Місцеві застарілі модні мопи - не думаю що там багато українців володіють квартирами, скоріше там зоопорак власників, враховуючи безпосередню близкість до комлпексу будівель ООН, UNISEF, UNIDO та інших контор яким недовго залишилось жити. Може саме тому будинок тепер так і виглядає - як справжнє втілення мультикультуралізму. До речі, саме з вікна цього будинку зроблений постріл в першій серії "Дня шакалу":
https://youtu.be/SXj0zsgaDQE?t=590
До речі, Трайбека влаштувалась в якусь структуру від ООН, та каже оце і є справжній пасивний дохід. А лендордство це Сізіфов труд.
Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка:
https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc
Додано: П'ят 19 вер, 2025 06:53
airmax78 написав: Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
А сколько машиноместо стоило?
820k
Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:32
Бетон написав: airmax78 написав: Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
А сколько машиноместо стоило?
820k
Оренда скільки може коштувати?
Додано: П'ят 19 вер, 2025 07:47
Investor_K написав: Бетон написав: Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
А сколько машиноместо стоило?
820k
Оренда скільки може коштувати?
6к
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/arenda- ... YVehy.html
8.5% кстати
Додано: П'ят 19 вер, 2025 08:41
7.4%, бо з тих 6000 за оренду 955 грн - комунальні
Дорога там оренда паркомісць, паркінг ж наземний і їх досить багато
Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:01
Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
Дорогі автомобілі, паркінги і дороге їлітне житло - прекрасні індикатори корупції, яка є стовпом , фундаментом цієї держави. .
Додано: П'ят 19 вер, 2025 09:23
7.4%, бо з тих 6000 за оренду 955 грн - комунальні
Дорога там оренда паркомісць, паркінг ж наземний і їх досить багато[/quote]може подорожчати, коли стоянку біля Ретровіля зроблять платною
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:10
Frant написав: Бетон написав:
Паркинг в варшавском раскупили за несколько часов. Это так, между прочим
Дорогі автомобілі, паркінги і дороге їлітне житло - прекрасні індикатори корупції, яка є стовпом , фундаментом цієї держави. .
Це все демагогія. Я б купив для подальшого здавання
