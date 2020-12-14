|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:26
На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5372
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25336
|17195979
|
|
|1380
|6700868
|
|
|3
|73848
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim