П'ят 19 вер, 2025 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС 

«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
П'ят 19 вер, 2025 14:08

  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html
П'ят 19 вер, 2025 16:11

Что то даражайныки приуныли....
Нет баек про очереди в отделах продаж, россказней про дехвицит житла, прекратилась борьба с "хрушевками".
А что случилось то?
П'ят 19 вер, 2025 17:52

  GALeon написав:Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС 

«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.

Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.

Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.

Це чухня повна. брехня від дснс. Литить воно і в новобудови так само. І не спеціально
П'ят 19 вер, 2025 18:17

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Герман виявився людиною свідомою.
https://www.youtube.com/watch?v=I3T_VM6juZw
П'ят 19 вер, 2025 19:40

  airmax78 написав:Я думаю Трибека одичал в своей деревне и сейчас похож на Германа Стерлигова или вот на этого дедка: https://www.youtube.com/watch?v=VhyIz3jlvNc

Макс, готуєшся до зими? Комин прочистив, дровами запасся?
П'ят 19 вер, 2025 20:31

  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html

А така пропозиція нецікава
П'ят 19 вер, 2025 20:57

  Investor_K написав:
  Slon_Nosov написав:
  барабашов написав:На отшибе будут платить за парковку 200 баксов в месяц?
Паркинг как в американских фильмах многоэтажный и с узким спиральным заездом и довольно далеко от домов(не в 100метрах)?


Можливо то якась підземна частина паркінгу, бо інші пропозиції по 3000 грн.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... XWJqE.html

А така пропозиція нецікава

Пішки з 6-го уверх-униз а потім ще до ЖК шкандибати, цікаві подорожі щодня ?
Зараз переглядають цей форум: барабашов, akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

