Росіяни намагаються бити по старих будинках, щоб були якомога більші руйнування, - ДСНС
«Панельні будинки, якщо будуть ураження, можуть «скластися», але будуть пустоти. Якщо є влучання в старі цегляні будинки, побудовані в 50-х роках минулого сторіччя, там повністю засипає людей будівельним сміттям і пустоти практично відсутні», - пояснив директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС, генерал-майор служби цивільного захисту Володимир Качкан.
Він пояснив, що можливість вижити у пустотах є, якщо під ними опинитися.
Рятувальники радять усім шукати укриття чи якісь більш безпечні простори, не ігнорувати тривоги. «Бо іншого виходу поки що немає», - додав Качкан.
Хто в Америці, хто з Польщі намагається торгувати київським бетоном, напарювати квартири в 25-поверхівках. Решті - нецікава київська нерухомість, під час війни. Ну і стирають повідомлення тих, хто критикує рилів-новобудівців і даражайнмкіа
Навіть деякі розумні люди (їх зовсім мало там, наверху) дивуються, що зелені клоуни дозволили виїзд молоді до 22 років. Абсолютно очевидно, що нащадки грушевського, вінниченки, скоропадського, махна - повинні повторити славетний подвиг своїх предків. Просрати все до польського кордону.
🗣Потрібно закрити кордони, тоді молодь не буде виїжджати з країни, — секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Костенко.
«Ми маємо зі школи навчати людей, а тим паче тих, кому 18-22. Це майбутні сержанти, офіцери, інженери».