Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:20
kingkongovets написав: Faceless написав: kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився

Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був

ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?
Faceless
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:22
Faceless написав: kingkongovets написав: Faceless написав:[quote="kingkongovets"]був тільки що у справах в Рибальському дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?[/quote]з каналами взагалі драматургія дещо шизофренична, але ж за язика їх ніхто не тягнув
зи: он в Ріверсайді забудовник обіцяє «власну річку» - вони планують там засрану хімією Совку облагородити і пустити між будинками, теж з зацікавленістю чекаю що з того вийде
kingkongovets
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:27
Faceless написав: kingkongovets написав: Faceless написав:Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
ну взагалі то Сага їх на повному серйозі обіцяла
Я звісно не проєктувальник, але мені здається така інфраструктура вийде дорожче всього комплексу разом. І заради чого? Комарів і квакання?
Это что-то на багатом: как те же Эмираты меряют длину береговой линии по всем завитушкам своих микро-островков...
_hunter
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:28
Faceless написав: kingkongovets написав:був тільки що у справах в Рибальському дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився

Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
Я думав про канали то стьоб Макса відпочатку був
Це було "На правах реклами".
rjkz
Додано: Вів 23 вер, 2025 14:32
kingkongovets написав:
був тільки що у справах в Рибальському
дуже захотілось взяти за вухо ейрмакса, привезти туди і потикати носом у відсутні канали та досі недобудовані чергі з незрозумілою перспективою
як був цей жк довгобудом в галімій локаціі, так і залишився
Прямо зараз перед А136 роблять сухий фонтан. Нагадало рекламу «маленька, зато своя»)))
gonchik74
Додано: Вів 23 вер, 2025 17:03
Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Бетон
Додано: Вів 23 вер, 2025 19:15
Бетон написав:
Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Буду помнить!
Investor_K
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:47
Investor_K написав: Бетон написав:
Инвестор помни!
Если на визуализации ЖК нарисовано что угодно, связанное с водой, это брехня.
ЖК Венеция - пример
Буду помнить!
Не верю.
В рамку повесьте
Бетон
Додано: Вів 23 вер, 2025 20:51
Бетон написав: Investor_K написав:
Буду помнить!
В рамку повесьте
……
Не ускладнюйте. Інвестор вже в тому віці, що металевої рамки з написом «буду помнить» в принципі достатньо. І її не треба буде перефарбовувати
Hotab
