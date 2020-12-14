RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 10:43

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  Faceless написав: думав про канали то стьоб

І заради чого? Комарів і квакання?

в інших місцях Києва нема комарів?
Та є, але біля стоячої води то окрема категорія.
А всі канали то фактично стояча вода.
Хоча звісно є і плюси, але канал має бути достатньо широким, десь як русанівський
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:15

  Бетон написав:
  airmax78 написав:Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.

Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему

Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:18

  Faceless написав:
flysoulfly написав:
  Faceless написав: думав про канали то стьоб

І заради чого? Комарів і квакання?

в інших місцях Києва нема комарів?
Та є, але біля стоячої води то окрема категорія.
А всі канали то фактично стояча вода.
Хоча звісно є і плюси, але канал має бути достатньо широким, десь як русанівський

Ну яка там стояча вода? В Рибальскому по-перше планувалось що воду будуть проганяти насоси (бо канали, насправді, виявлялись вище рівня Дніпра). А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Бетон написав:
  airmax78 написав:Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.

Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему

Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
припиняйте, макс
я розумію шо ви від цього далекий, але жодна притомна людина в здоровому глузді мвючи вибір жити там не стане і всі хто нікуди не виїзджав прекрасно розуміють чому
kingkongovets
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом

фігасє ви тетріс з фт і республікою в один ряд поставили
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.

їх би прикрутили дротом до пристані
Faceless
