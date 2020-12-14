|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 25 вер, 2025 10:43
flysoulfly написав: Faceless написав:
думав про канали то стьоб
І заради чого? Комарів і квакання?
в інших місцях Києва нема комарів?
Та є, але біля стоячої води то окрема категорія.
А всі канали то фактично стояча вода.
Хоча звісно є і плюси, але канал має бути достатньо широким, десь як русанівський
Faceless
4
9
3
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:15
Бетон написав: airmax78 написав:
Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.
Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему
Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
airmax78
1
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:18
Faceless написав: flysoulfly написав: Faceless написав:
думав про канали то стьоб
І заради чого? Комарів і квакання?
в інших місцях Києва нема комарів?
Та є, але біля стоячої води то окрема категорія.
А всі канали то фактично стояча вода.
Хоча звісно є і плюси, але канал має бути достатньо широким, десь як русанівський
Ну яка там стояча вода? В Рибальскому по-перше планувалось що воду будуть проганяти насоси (бо канали, насправді, виявлялись вище рівня Дніпра). А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.
airmax78
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:26
airmax78 написав: Бетон написав: airmax78 написав:
Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.
Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему
Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
припиняйте, макс
я розумію шо ви від цього далекий, але жодна притомна людина в здоровому глузді мвючи вибір жити там не стане і всі хто нікуди не виїзджав прекрасно розуміють чому
kingkongovets
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:29
airmax78 написав:
то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом
фігасє ви тетріс з фт і республікою в один ряд поставили
Faceless
Додано: Чет 25 вер, 2025 11:30
airmax78 написав:
А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.
їх би прикрутили дротом до пристані
Faceless
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:20
airmax78 написав:
Ну яка там стояча вода? В Рибальскому по-перше планувалось що воду будуть проганяти насоси (бо канали, насправді, виявлялись вище рівня Дніпра). А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.
каякери пишеться через "ху" замість "ка"
flyman
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:51
kingkongovets написав:
airmax78 написав:Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
припиняйте, макс
я розумію шо ви від цього далекий, але жодна притомна людина в здоровому глузді мвючи вибір жити там не стане і всі хто нікуди не виїзджав прекрасно розуміють чому
Власники квартир в Львівському кварталі кажуть що ЛК здається аж бігом. Як?! Це ж взагалі неможливо зрозуміти. А Рибальскій у порівнянні з ЛК - це тихе та безпечне місце. В будь-якому випадку, кажу як є. До речі, той самий колега скаржився що таки в оренді ремонт зношується дуже швидко. 3.5 роки - і вже потрібно робити косметичний ремонт.
airmax78
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:53
Faceless написав: airmax78 написав:
А по друге, навіть якщо б насоси не працювали - воду розганяли б веслами каякери.
їх би прикрутили дротом до пристані
Рибальский - квартал безбар'єрного доступу. Опен спейс наповнений повітрям і радістю життя.
airmax78
Додано: Чет 25 вер, 2025 12:56
Faceless написав: airmax78 написав:
то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом
фігасє ви тетріс з фт і республікою в один ряд поставили
Звісно. Це продукти однієї фірми: BMW 1, BMW 3, BMW 5. Клієнт дорослішає, починає заробляти більше і поступово з Республіки переїжджає до ФТ, а потім і в Тетріс (якщо пощастить в житті).
airmax78
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
