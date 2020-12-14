Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи
Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:16
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи
Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:29
В Польше право собственности выдал мне суд. В Европе право собственности - скала.
И это не та сфера, где нужна очередная фигня от федорова, где о кибер безопасности не слышали.
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:45
Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?
П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|