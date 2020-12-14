RSS
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:10

  Бетон написав: В Европе право собственности - скала.

У 2026 році в українців забиратимуть майно. Кабмін дав дозвіл
При цьому навіть компенсацію не платитимуть 

https://radiotrek.rv.ua/news/u-2026-roc ... 51467.html
В принципі і в 2025 прокурор може віджаи ту нерухомість що йому приглянется.
З 2026 процес обіцяють поставити на конвейер.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:17

  Frant написав:Что то как то приуныли дорожайныки.
Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен.
А что случилось, ребята?
В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?

А Вы купите,сначала
Потом бабло в ремонт, мебель ..., что бы модно
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:24

  UA написав:
  Бетон написав: В Европе право собственности - скала.

У 2026 році в українців забиратимуть майно. Кабмін дав дозвіл
При цьому навіть компенсацію не платитимуть 

https://radiotrek.rv.ua/news/u-2026-roc ... 51467.html
В принципі і в 2025 прокурор може віджаи ту нерухомість що йому приглянется.
З 2026 процес обіцяють поставити на конвейер.

Яка позиція Хорватії, якщо їх влада отримує інформацію , що нерухомість у них придбав український хабарник—екс поліцейський. З ксівою, яку в Хорватії вже не уважають, лише в Україні.
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:41

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи

Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?

В Польше право собственности выдал мне суд. В Европе право собственности - скала.
И это не та сфера, где нужна очередная фигня от федорова, где о кибер безопасности не слышали.

Да уж, как? На підставі чого?

Польше все права собственности на недвижимость фиксируются только через księgi wieczyste, которые ведут суды (wydziały ksiąg wieczystych).

Нотариус лишь составляет акт и подаёт его в суд.

Судья (или клерк суда) проверяет документы и вносит вас в księgę wieczistą как собственника

Домовую книгу мне выдали через год, наверное
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:47

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи

Чи підтримали б Ви реформу, яка дала б змогу реєструвати нерухомість онлайн без відвідування нотаріуса?

В Польше право собственности выдал мне суд.


Нормально нельзя было ?
Что помешало ?

Ты ж рассказываешь, как всё просто в Польше ... а тут "выдал суд" ...

Покупать собственность "через суд", таке собі )

Ты не хочешь вернуться на ветку политики?))

Я купил недвигу у застройщика. Порядок там такой.

Польше все права собственности на недвижимость фиксируются только через księgi wieczyste, которые ведут суды (wydziały ksiąg wieczystych).
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 21:56

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  alkasander написав:Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?

П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"

Так точно. "Из".Восстал прямиком "ИЗ" ада)
Оценку в копійки оцінити не вийде. Податки забирають десь третину прибутку. Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку а не з обороту навіть фізичні особи.


Бетон, ти на фінансовому форумі
  Бетон написав:Податки забирають десь третину прибутку

  Бетон написав:Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку

Податки забирають частину прибутку, завжди, всюди
В нормальних країнах також

Бетон, ти як не зміг порахувати скільки коштує електроєнергія в Польщі, так і плутаешь прибуток та дохід

В Польше я заплачу налог с прибыли от продажи квартиры.
В Украине с дохода, т.е. со всей выручки.
Математик блин

Польща
– Податок береться саме з прибутку (доходу мінус витрати).
– Якщо продав квартиру, то вираховуються документально підтверджені витрати: ціна покупки, нотаріальні збори, ремонт (якщо маєш чеки), податок на придбання.
– Тільки різниця (реальний заробіток) оподатковується.

Україна
податок рахується з усієї суми продажу (доходу), незалежно від витрат
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 22:12

  airmax78 написав:
  Бетон написав:
  airmax78 написав:Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній.
Здається в оренду там все дуже добре.
Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.

Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему

Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би).
Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.

По вашей наводке я купил ЯГ.
Уже почти год квартира сдаётся посольству, которое платит за квартал вперёд в долларах.
Другая квартира, похуже, сдаётся посольству Швеции: за 3 года больше 100 куе заплатили человеку.
Жить можно
Бетон
