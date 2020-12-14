Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Frant написав:Что то как то приуныли дорожайныки. Перестали пачками появляться и писать галиматью про дефицит и рост цен. А что случилось, ребята? В провинцию съездили, увидели, сколько населения там осталось?
А Вы купите,сначала Потом бабло в ремонт, мебель ..., что бы модно
alkasander написав:Бетоне, хотів запитати, ви ж при перепродажі квартир з ремонтом на податок попадаєте. Як вдається шось заробляти при цьому? Чи оцінюєте квартиру в якісь копійки і з них вже податок?
П.С. Правильно буде "из клоаки". "С" то якби було "на клоаці"
Так точно. "Из".Восстал прямиком "ИЗ" ада) Оценку в копійки оцінити не вийде. Податки забирають десь третину прибутку. Це дуже багато, бо в нормальних країнах податок платять від прибутку а не з обороту навіть фізичні особи.
airmax78 написав:Форс-мажор завадив каналам. Але я все ще вірю що каналам в Рибальскому бути. Як і станції метро Суднобудівній. Здається в оренду там все дуже добре. Рибальській - ван лав. Незакритий гештальт.
Когда то я даже дал задаток за 2к, но КГС (какие-то очереди строили они) в своём репертуаре, не разрешила переуступку. Может оно и к лучшему
Мій знайомий, який за моєю наводкою придбав 2ку в Рибальскому ще до ковіду. Зараз придивляється купити ще одну квартиру там же. Його двушка успішно здається майже без простоїв десь за +/-1 куо. Насправді хто б там що не казав, але якщо хочеш в Києві жити в більш-менш цивілізованому як з точки зору соціальної середи, так і з точки зору архітектури середовищі, то вибір постає між Рибальским, Файна-Тауном, Республікою, ФК2 та Тетрісом. Ось і все. ФК2 та Тетріс, я так розумію, набагато дорожчі і в оренді і, ще більше, в продажу. А ФТ та Республіка - в дупі за локейшеном у порівнянні до Рибальского. А, ну є ще ваш ЯГ, але там є питання і з архітектурою і з організацією внутрішнього простору. Хоча я б, можливо, ЯГ обрав орендувати замість Рибальского. (ФТ та Республіку навіть не розглядав би). Так що далеко не все так однозначно з Рибальским-безканалів.
По вашей наводке я купил ЯГ. Уже почти год квартира сдаётся посольству, которое платит за квартал вперёд в долларах. Другая квартира, похуже, сдаётся посольству Швеции: за 3 года больше 100 куе заплатили человеку. Жить можно