Додано: Суб 27 вер, 2025 18:50

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Звісно. Це продукти однієї фірми: BMW 1, BMW 3, BMW 5. Клієнт дорослішає, починає заробляти більше і поступово з Республіки переїжджає до ФТ, а потім і в Тетріс (якщо пощастить в житті). Звісно. Це продукти однієї фірми: BMW 1, BMW 3, BMW 5. Клієнт дорослішає, починає заробляти більше і поступово з Республіки переїжджає до ФТ, а потім і в Тетріс (якщо пощастить в житті).



А потім й до Відня дозріває. А потім й до Відня дозріває.

Ті хто робить такий зрадницький крок - в них стандарти житла падають під плінтус (не схованого монтажу - тут про такий не чули). Ті хто робить такий зрадницький крок - в них(не схованого монтажу - тут про такий не чули).

...й неймовірно підстрибують вище стелі стандарти життя.Найголовнішим з яких є безпека, якою ви насолоджуєтесь не помічая цього.Правду кажучі, по зрівнянню з моїм київським житлом, в НЙ житлові стандарти теж впали. Але ... за час війни одна з моїх квартир зазнала ушкодження (відремонтовано моїм коштом), зруйновані будинки біля мого офісу, школи куди почала ходити дитина, загинули люди, загинули діти, може й ті, шо ходили в цю школу, пошкоджена сама школа, пошкодження зазнав роддом де наші з вами діти з"явилися на цей світ.Тому мене влаштовує й тісна кухня (вона ще велика як для НЙ, бо в неї є дайнінг ерія, за столом може втиснутися 6 людей, а щоб нормально - 4, є вікно, чтого не завжди буває), й один сумісний санвузол. Для родини з 4-х людей це незручно. Скрипучій паркет й примітивніший "ремонт" ми вже й не помічаємо. Свіжопофарбовані стіни - чисто, то й добре. Як й більшість місцевих,вважаємо важливим - локація, безпека й зручність. "Калче шок" залишився в минулому.Приїджала знайома нещодавно, яка бувала в нашій київський квартирі, я їй показував із захопленням нашу нйску (рентовану) - гарний тихий безпечний район,високі стелі (біля 3м), кімнати десь метрів 20-25 кожна.А вона каже "а колись тебе надихали зовсім інші речі в житлі".Так от, світ змінюється,люди змінються й що важливе, а що ні - теж змінюється.Що-до "власної річки" - це дикунство. Набережна, де ми гуляємо - доступна для всіх, парки - для всіх, пляжі - не відгородженні 6-м парканом, для всіх.Нещодавно до початку навчального року в паблік скул закінчили робити величеееезний ігровий майданчик. Коли немає занятть в школі, з 8-ої ранку й до початку темряви він відчиненний ДЛЯ ВСІХ. Жодна київська школа не має такого майданчику, а це - паблік скул."Дикий народ - діти гір" (с)