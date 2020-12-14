RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12506125071250812509>
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 18:31

Хомякоид
Господін вибирав. Але ж мовчить.
Там муха писав про попит у Дніпрі, то треба продавати …
Але сьогодні контекстні новини в ФБ мені підкинули про розгрібання за 3 тисячі дол квартир у Словʼянську з Краматорськом. Хтось щоб здати військовим за шалені гроші і швидко відбити, хтось щоб колись продати дорожче (якщо вціліє).
Hotab
 
Повідомлень: 16458
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 18:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Звісно. Це продукти однієї фірми: BMW 1, BMW 3, BMW 5. Клієнт дорослішає, починає заробляти більше і поступово з Республіки переїжджає до ФТ, а потім і в Тетріс (якщо пощастить в житті).


А потім й до Відня дозріває.

Ті хто робить такий зрадницький крок - в них стандарти житла падають під плінтус (не схованого монтажу - тут про такий не чули).



...й неймовірно підстрибують вище стелі стандарти життя.
Найголовнішим з яких є безпека, якою ви насолоджуєтесь не помічая цього.
Правду кажучі, по зрівнянню з моїм київським житлом, в НЙ житлові стандарти теж впали. Але ... за час війни одна з моїх квартир зазнала ушкодження (відремонтовано моїм коштом), зруйновані будинки біля мого офісу, школи куди почала ходити дитина, загинули люди, загинули діти, може й ті, шо ходили в цю школу, пошкоджена сама школа, пошкодження зазнав роддом де наші з вами діти з"явилися на цей світ.
Тому мене влаштовує й тісна кухня (вона ще велика як для НЙ, бо в неї є дайнінг ерія, за столом може втиснутися 6 людей, а щоб нормально - 4, є вікно, чтого не завжди буває), й один сумісний санвузол. Для родини з 4-х людей це незручно. Скрипучій паркет й примітивніший "ремонт" ми вже й не помічаємо. Свіжопофарбовані стіни - чисто, то й добре. Як й більшість місцевих,вважаємо важливим - локація, безпека й зручність. "Калче шок" залишився в минулому.
Приїджала знайома нещодавно, яка бувала в нашій київський квартирі, я їй показував із захопленням нашу нйску (рентовану) - гарний тихий безпечний район,
високі стелі (біля 3м), кімнати десь метрів 20-25 кожна.
А вона каже "а колись тебе надихали зовсім інші речі в житлі".
Так от, світ змінюється,люди змінються й що важливе, а що ні - теж змінюється.
Що-до "власної річки" - це дикунство. Набережна, де ми гуляємо - доступна для всіх, парки - для всіх, пляжі - не відгородженні 6-м парканом, для всіх.
Нещодавно до початку навчального року в паблік скул закінчили робити величеееезний ігровий майданчик. Коли немає занятть в школі, з 8-ої ранку й до початку темряви він відчиненний ДЛЯ ВСІХ. Жодна київська школа не має такого майданчику, а це - паблік скул.
"Дикий народ - діти гір" (с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17791
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8704 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 18:58

  Господар Вельзевула написав:Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.


В США есть граждане и гринкардхолдеры - это постоянные резиденты.
Есть все остальные - туристы, нелегалы, держатели рабочих виз, просители ПУ, временно пребывающие по гуманитарным программам (например Ю4Ю и ТПС для украинцев).
Чем думают те нерезиденты, кто покупает недвигу и дорогие машины - хз.
Хотя могут лишить и гринкарты и даже гражданства (тех, кто натурализовался). И депортировать.
И поставить бан на въезд.
Сначала будет недвига стоять и накапливать долги, потом ее продадут с аукциона за долги.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17791
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8704 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:02

  The_Rebel написав:
  Хомякоид написав: Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.

Де знаходиться місто ? На ЗУ ?

Мукачево


ЛЛЛ.
Локація яка більш безпечна обумовлює ціну.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17791
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8704 раз.
Подякували: 5495 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:57

  Hotab написав:Хомякоид
Господін вибирав. Але ж мовчить.
Там муха писав про попит у Дніпрі, то треба продавати …
Але сьогодні контекстні новини в ФБ мені підкинули про розгрібання за 3 тисячі дол квартир у Словʼянську з Краматорськом. Хтось щоб здати військовим за шалені гроші і швидко відбити, хтось щоб колись продати дорожче (якщо вціліє).


Господа все в Париже (с)
Як житло на Адріатиці ?
Щось цього року ранувато похолодало.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:07

  fox767676 написав:В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?
Sandor
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.08.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:10

  Хомякоид написав:
  Hotab написав:Хомякоид
Господін вибирав. Але ж мовчить.
Там муха писав про попит у Дніпрі, то треба продавати …
Але сьогодні контекстні новини в ФБ мені підкинули про розгрібання за 3 тисячі дол квартир у Словʼянську з Краматорськом. Хтось щоб здати військовим за шалені гроші і швидко відбити, хтось щоб колись продати дорожче (якщо вціліє).


Господа все в Париже (с)
Як житло на Адріатиці ?
Щось цього року ранувато похолодало.

Та ще сезон дихає, вода 24.5. Вночі не менше 18 град .
Похолодання з дня на день обіцяють.
Але ж то все без мене. Я може взимку там побуваю, а може до літа і не зʼявлюсь там. Буде видно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 вер, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16458
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:12

  rjkz написав:
  The_Rebel написав:
  Хомякоид написав: Щось для такого маленького містечка зовсім не мало.
Я в Вінниці в 2023 брав па 1000 за пів року до здачі.

Де знаходиться місто ? На ЗУ ?

Мукачево


ЛЛЛ.
Локація яка більш безпечна обумовлює ціну.

Та не така вже й безпечна, місяць тому вже прилітало: https://mukachevo.net/news/u-mukachevi- ... 75840.html
Sandor
 
Повідомлень: 46
З нами з: 27.08.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:20

  Sandor написав:
  fox767676 написав:В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 13.06.20
Подякував: 405 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Sandor написав:
  fox767676 написав:В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
Так а що там, кондери?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12506125071250812509>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17207191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6707722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74446
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9767)
27.09.2025 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.