RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12506125071250812509
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
fox767676 написав:
  Sandor написав:[quote="5893476:fox767676"]В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11885
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:26

Електропідлога з кондеєм
це в контексті Закарпаття, якщо що, не Київ
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 27 вер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 13.06.20
Подякував: 405 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Запрошується Інвестор К з вічним питанням.
Hotab
 
Повідомлень: 16458
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2494 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:36

  Hotab написав:Запрошується Інвестор К з вічним питанням.

fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4325
З нами з: 13.06.20
Подякував: 405 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
fox767676 написав:[quote="5893523:Sandor"][quote="5893476:fox767676"]В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори[/quote]Так пише що без газу будинок
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 8245 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12506125071250812509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17207191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6707722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74446
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9767)
27.09.2025 20:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.