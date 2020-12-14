Так а що там, кондери?[/quote]газові конвекториFaceless написав:
без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:26
Електропідлога з кондеєм
це в контексті Закарпаття, якщо що, не Київ
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 27 вер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 вер, 2025 21:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Запрошується Інвестор К з вічним питанням.
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори[/quote]Так пише що без газу будинок
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|