Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я думав з Хорватії вже починається нормальне опалення. Ну тоді зрозуміло. Ужгород та Загреб майже один той самий клімат. Колись був єдиний регіон білих, червоних та чорних хорватів, поки мадяри не влізли.
Хомякоид написав:Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив. Або за кордоном або ЗУ
Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова. А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли? Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя. Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22. Но то мало волнует суровых днепрян. Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
Хомякоид написав:Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив. Або за кордоном або ЗУ
Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова. А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли? Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя. Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22. Но то мало волнует суровых днепрян. Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
fox767676 написав:Я думав з Хорватії вже починається нормальне опалення. Ну тоді зрозуміло. Ужгород та Загреб майже один той самий клімат. Колись був єдиний регіон білих, червоних та чорних хорватів, поки мадяри не влізли.
В Далмації центрального опалення немає. При мінус 5 вводиться режим надзвичайної ситуації. Колись давно таке було. Загребі є райони з ЦО, є з газом та індивідуальним котлом на квартиру, є на електриці.