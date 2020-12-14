RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
fox767676 написав:
  Sandor написав:[quote="5893476:fox767676"]В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори
kingkongovets
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:26

Електропідлога з кондеєм
це в контексті Закарпаття, якщо що, не Київ
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 27 вер, 2025 21:50, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Запрошується Інвестор К з вічним питанням.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:36

  Hotab написав:Запрошується Інвестор К з вічним питанням.

fox767676
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
fox767676 написав:[quote="5893523:Sandor"][quote="5893476:fox767676"]В моїй новобудові нема опалення, а то в інеті зустрічаються дорікання що в прівденній Європі типу Болгаріїї\Албанії нема опалення

Як це "нема опалення?" Будинок без газу мається на увазі?


без газу то само собой
труб опалення нема
жк типа преміум класу з закритою територіею
Так а що там, кондери?[/quote]газові конвектори[/quote]Так пише що без газу будинок
Faceless
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:18

  fox767676 написав:Електропідлога з кондеєм
це в контексті Закарпаття, якщо що, не Київ

Хорвати ость такі полюбляють
Рівень шуму 19 дБ
Пускає тепле повітря вздовж підлоги.
А+++
Що ще треба?
https://www.nlx-international.com/de/da ... IV5xKEUacb
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:29

  UA написав:
  fox767676 написав:Електропідлога з кондеєм
це в контексті Закарпаття, якщо що, не Київ

Хорвати ость такі полюбляють
Рівень шуму 19 дБ
Пускає тепле повітря вздовж підлоги.
А+++
Що ще треба?
https://www.nlx-international.com/de/da ... IV5xKEUacb


Я думав з Хорватії вже починається нормальне опалення.
Ну тоді зрозуміло. Ужгород та Загреб майже один той самий клімат. Колись був єдиний регіон білих, червоних та чорних хорватів, поки мадяри не влізли.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:29

  Хомякоид написав:Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ


Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова.
А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли?
Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя.
Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22.
Но то мало волнует суровых днепрян.
Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:43

  Господар Вельзевула написав:
  Хомякоид написав:Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ


Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова.
А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли?
Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя.
Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22.
Но то мало волнует суровых днепрян.
Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.

И откуда черпать информацию?
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:47

  fox767676 написав:Я думав з Хорватії вже починається нормальне опалення.
Ну тоді зрозуміло. Ужгород та Загреб майже один той самий клімат. Колись був єдиний регіон білих, червоних та чорних хорватів, поки мадяри не влізли.

В Далмації центрального опалення немає. При мінус 5 вводиться режим надзвичайної ситуації. Колись давно таке було.
Загребі є райони з ЦО, є з газом та індивідуальним котлом на квартиру, є на електриці.
