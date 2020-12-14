|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:47
Господар Вельзевула написав: Хомякоид написав:
Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ
Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова.
А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли?
Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя.
Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22.
Но то мало волнует суровых днепрян.
Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
Ну більшість не стане публікувати цифри своїх статків, Будівельник і Долярчик то виключення.
Але навіть у того ж Ейрмакса прєлєсть з ремонтом мала б вже за 10 лямів грн перевалити давно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36632
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 8245 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:50
Мабуть таки довбо'б , шо не поїхав у Італію, Сан бенедетто.....
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3944
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 22:54
Vadim_ написав:
Мабуть таки довбо'б ..
Можливо. Але Італія тут ні до чого
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16465
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:27
По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4328
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 вер, 2025 23:39
fox767676 написав:
По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом
Чет ты брат, вообще рамсы попутал.
Ежели ты изволил меня "днепропетровским чучелом" назвать, то будь любезен исправь на "днепровское", згидно официальному найменуванню миста.
Привет,кстати.
Сообщение твое видел, не успел ответить, как ты уже с хейтом вылез.
Нормально я. Даже хорошо. Но в этой теме -не по теме об этом писать. Ибо флуд.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 817
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25336
|17207273
|
|
|1380
|6707734
|
|
|3
|74448
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|