Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  Хомякоид написав:Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ


Ну потому тут серьезных людей и нет. Максимум я слышал лям зела у Бетона и 10 лямов гривен у какого-то сурового деда с Львова.
А ведь "если на улицах льется кровь-время покупать",не так ли?
Для статистики- в Днепре была куплена хата , ставшая с ремонтом двестиписят. Куплена моим другом,если шо.В мае 2025.Для себя.
Правда потом рядом в соседнюю новостройку,не менее пафосную втелющилась ракета,там где погибла пара, ну что ему за 40 было,а ей 22.
Но то мало волнует суровых днепрян.
Это я к тому, что форум не является релевантным источником для информации и анализа, вследствие ограниченной и специфической аудитории.
Ну більшість не стане публікувати цифри своїх статків, Будівельник і Долярчик то виключення.
Але навіть у того ж Ейрмакса прєлєсть з ремонтом мала б вже за 10 лямів грн перевалити давно
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:50

Мабуть таки довбо'б , шо не поїхав у Італію, Сан бенедетто.....
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 22:54

  Vadim_ написав:Мабуть таки довбо'б ..

Можливо. Але Італія тут ні до чого
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 23:39

  fox767676 написав:По какому праву какое-то днепропетровское чучело пишет что "тут серьёзных людей нет", подразумевая что они могут быть только в его синагоге?
Попахивает оголтелым расизмом


Чет ты брат, вообще рамсы попутал.
Ежели ты изволил меня "днепропетровским чучелом" назвать, то будь любезен исправь на "днепровское", згидно официальному найменуванню миста.
Привет,кстати.
Сообщение твое видел, не успел ответить, как ты уже с хейтом вылез.
Нормально я. Даже хорошо. Но в этой теме -не по теме об этом писать. Ибо флуд.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 00:16

  rjkz написав:
  Господар Вельзевула написав:Мне вот кстати интересно.А ежели Польша депортирует украинца за что-нибудь,а у него там недвига- то как быть? В жизни всякое бывает.
Удаленно продавать за копийки? Если там въезд лет на 10 запретили.
Надежнее у нас покупать. Гражданства точно не лишат и не депортируют.


В США есть граждане и гринкардхолдеры - это постоянные резиденты.
Есть все остальные - туристы, нелегалы, держатели рабочих виз, просители ПУ, временно пребывающие по гуманитарным программам (например Ю4Ю и ТПС для украинцев).
Чем думают те нерезиденты, кто покупает недвигу и дорогие машины - хз.
Хотя могут лишить и гринкарты и даже гражданства (тех, кто натурализовался). И депортировать.
И поставить бан на въезд.
Сначала будет недвига стоять и накапливать долги, потом ее продадут с аукциона за долги.

Резидентство, гражданство и депортация никак не влияет на право собственности.
Никто не мешает продавать
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 00:55

  Sandor написав:
  rjkz написав:
  The_Rebel написав:Мукачево


ЛЛЛ.
Локація яка більш безпечна обумовлює ціну.

Та не така вже й безпечна, місяць тому вже прилітало: https://mukachevo.net/news/u-mukachevi- ... 75840.html


Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 01:06

  Хомякоид написав: Не прогадали.
Навіть після закінчення цього пи** думаю буде попит.

Щось ніхто з форумних в Києві окрім гостинки за 30 тис. з 22 року нічого не купив.
Або за кордоном або ЗУ

У мене зірвалася іпотечна угода на Куренівці у лютому 2022, буквально на наступний тиждень була призначена, вже іпотеку Укргаз погодив. Але спробую ще в іпотеку ще пограти цієї зими в Києві, якщо дадуть. Колись вгадав у 2012р. перед девалом 2014р, мені здається і зараз дуже довго курс утримують на місці.
П.с. Дійсно, крайній хто купляв для себе в Києві з форуму - це ще Сержик був. Бетон ще купляє/продає багато, але це бізнес. Навіть Флаймен припинив своє оточення у дупах біля майбутніх шрт приватного сектору
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 01:32

  rjkz написав:
Так, я в курсі.
Але яке більш безпечне місце в Україні?
Й це прилітало місяць тому, й всі про це пам"ятають.
Ви можете згадати скількі за цей місяць прилитіло, наприклад, по Києву?
Все й не згадаєте?
Запит на безпеку - найдважливий в сенсі локації.
Нічого не коштує дорожче.
А ні "приватна річка" а ні "пуповість".

Ну крім безпеки я ще для себе додав в аналіз фактор міграції компаній на Закарпаття.Тобто співробітникам десь треба жити. Розглядав Ужгород, де зараз Фокс, бо розбудувався за останні 3 роки дуже сильно. Але він знаходиться на окраїні області. А Мукачево лише на 25% менше від Ужгорода, знаходиться близько до центру області, що багатьом може бути зручнішим, при цьому новобудов там в разів 5 менше. Тож попит мав би бути
