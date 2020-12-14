|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:57
Faceless написав: Хомякоид написав: The_Rebel написав:
Ух сьогодні й нічка була в Києві. Цього й боявся, що відносне затишшя протягом тижня аукнеться більш масованою атакою.
Думаю після такого обстрілу де-небудь у Варшаві чи Будапешті квартири подешевшали б удвічі за одну ніч. Але в Києві діють інші закони (імені Трибеки?), тож місцеву нерухомість лише закаляють такі вже майже пересічні події
Всі чекають на мир, попит впав, але ціни не знижуються.
Ще пів року таких качелей і ціни поповзуть донизу.
Чим відрізняється від попередніх півроку і півроку до того?
Ви вже забули про квітневу надію на мир та чутки про введення іноземних союзницьких військ ?
Такі перерви дають продаваном надію що буде як колись та підтримують ціни.
Ще пів року обстрілів в такому темпі і все посипеться.
Хомякоид
- Повідомлень: 2696
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 447 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 13:59
Faceless На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
The_Rebel
- Повідомлень: 801
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 209 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:08
The_Rebel написав:
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
Надії на скоре закінчення буди в 22, може ще трохи в 23, далі стало зрозуміло що скорого дива не буде. Тому ніякого принципової різниці в очікуваннях на наступні півроку від очікувань півроку чи рік тому немає.
Але Хомякоїду з Німеччини в черговий раз краще видно.
Faceless
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:08
The_Rebel написав:Faceless
На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
Ось і Ребел підтвердив.
До речі а де Франт подівся ?
Хомякоид
- Повідомлень: 2696
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 447 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:09
Хомякоид написав: Faceless написав:
Хомякоид написав:[quote="5893640:The_Rebel"]Ух сьогодні й нічка була в Києві. Цього й боявся, що відносне затишшя протягом тижня аукнеться більш масованою атакою.
Думаю після такого обстрілу де-небудь у Варшаві чи Будапешті квартири подешевшали б удвічі за одну ніч. Але в Києві діють інші закони (імені Трибеки?), тож місцеву нерухомість лише закаляють такі вже майже пересічні події
Всі чекають на мир, попит впав, але ціни не знижуються.
Ще пів року таких качелей і ціни поповзуть донизу.
Чим відрізняється від попередніх півроку і півроку до того?
Ви вже забули про квітневу надію на мир та чутки про введення іноземних союзницьких військ ?
Такі перерви дають продаваном надію що буде як колись та підтримують ціни.
Ще пів року обстрілів в такому темпі і все посипеться.[/quote]Це у вас в Німеччині такі чутки? Так до чого Київська нерухомість до ваших галюцинацій
Faceless
- Повідомлень: 36644
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 8245 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:14
Faceless написав:
The_Rebel написав:Faceless На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
Надії на скоре закінчення буди в 22, може ще трохи в 23, далі стало зрозуміло що скорого дива не буде. Тому ніякого принципової різниці в очікуваннях на наступні півроку від очікувань півроку чи рік тому немає.
Але Хомякоїду з Німеччини в черговий раз краще видно.
В Хомякоїда на противагу Фейслеса теоретика при розмоваї про мир весною 25 зявилось два реальних покупця, хоча квартиру виставляв квартиру до цього на продаж за декілька років і потім зняв з продажу.
Після поновлення брмбардирувань покупців як здуло.
Але Фейслесу на форумі видніше
Хомякоид
- Повідомлень: 2696
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 447 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:15
Хомякоид написав: Faceless написав:
The_Rebel написав:Faceless На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
Надії на скоре закінчення буди в 22, може ще трохи в 23, далі стало зрозуміло що скорого дива не буде. Тому ніякого принципової різниці в очікуваннях на наступні півроку від очікувань півроку чи рік тому немає.
Але Хомякоїду з Німеччини в черговий раз краще видно.
В Хомякоїда на противагу Фейслеса теоретика при розмоваї про мир весною 25 зявилось два реальних покупця, хоча квартиру виставляв квартиру до цього на продаж за декілька років і потім зняв з продажу.
Після поновлення брмбардирувань покупців як здуло.
Але Фейслесу на форумі видніше
Ой, нарешті вирішив продати чабанчики, дистанційно з німеччини, і вже експерт. Що там, очікувач іноземних військ, це в домовому чаті такі ж експерти розказали?
Faceless
- Повідомлень: 36644
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1497 раз.
- Подякували: 8245 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:19
Faceless написав:
Ой, нарешті вирішив продати чабанчики, дистанційно з німеччини, і вже експерт. Що там, очікувач іноземних військ, це в домовому чаті такі ж експерти розказали?
В по ділу нема чого сказати ?
Ну тоді до побачення Фейслес теоретик.
Хомякоид
- Повідомлень: 2696
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3120 раз.
- Подякували: 447 раз.
Додано: Нед 28 вер, 2025 14:25
Хомякоид написав: Faceless написав:
Чим відрізняється від попередніх півроку і півроку до того?
Ви вже забули про квітневу надію на мир та чутки про введення іноземних союзницьких військ ?
Це хто мав таку надію ? Бюргерські пенсіонери ?
pesikot
- Повідомлень: 12184
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
