RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12510125111251212513
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 05:20

  Хомякоид написав:
  The_Rebel написав:Faceless На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.

І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.

Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.


Ось і Ребел підтвердив.
До речі а де Франт подівся ?

У Франта медовий місяць. Щойно одружився. Неофіційно. На козі .
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12510125111251212513
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2532, 2533, 2534
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25336 17208303
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 вер, 2025 18:35
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6709037
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3599)
29.09.2025 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.