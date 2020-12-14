Хомякоид написав:The_Rebel написав:Faceless На мій погляд, весь попередній час з початку повномасштабки була якась причина, що війна скоро закінчиться.
У 2022р були розмови, що "російська армія не сильна, а довга", тож нам просто треба з'їсти цю ковбасу для закінчення війни.
У 2023р. всі надіялися на наш контрнаступ.
У 2024р. говорили про "позиційний тупик" через що війна сама по собі стихне і перетвориться на аналог АТО на Донбасі.
У 2025р. вже надіялися на Трампа, що він закінчить війну на поточній лінії.
Ну і весь цей час були надії на обвал економіки рашки.
І лише зараз вже ніхто не бачить причини швидкого закінчення війни (включно із владою). Навпаки - все більше лунають голоси, що війна надовго.
Тож тепер інвестуючи у Київ треба орієнтуватися на строк від 10 років. Хоча діду через тиждень вже 73, але виглядає ще живчиком, принаймні в порівнянні з бульбофюрером.
