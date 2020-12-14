|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 вер, 2025 20:21
Тільки ось захищав реноме киян перед зальотними дніпровськими хасідами і тут таке (((
Ну хоч людина бутилочку хлопнула, а я таке саме від тверезих чув
і теж наче середній+ клас
Ну як так ? Де системне мислення, де робота над помилками ??
Ну ми ж не іділ, не зелоти, не хуту з тутсі щоб "справедливість" у прогнози закладати...
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:02
Ви папуаси. Вам коммодіс не потрібен
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:06
Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:15
fox767676
Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.
Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується
. Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.
Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:21
Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.
хай інвестору насниться його улюблений, перший та останній,"ванлав" інструмент
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:24
Комодіс ваш не потрібен,
у фючерс собі загортай.
Хеджовані пут опціоном,
ETF-и нам подавай.
Ти андрей а я сергей
Все равно моим ты будешь, гей-гей!!
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:42
Купуйте в момент тотального блекауту, коли реєстри ляжуть. Потім буде дорожче.
Додано: Пон 29 вер, 2025 22:53
The_Rebel
Не люблю тимчасово щасливим людям псувати настрій )
Якщо для ЗУ ще можливий ровиток за інерційного сценарію, то для Києва та Лівобережжя доведеться щось придумувати екстраординарне
Це потребуватиме якісно інакшого рівня суспільного мислення
Чи зможемо?
