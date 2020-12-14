Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,
Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,
Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Вы правильно написали: "система" Не закон, ни норма, а именно система. Один режим с понятиями по фене против таких же жуликов помельче. За кого болеть в этих случаях, решат зеваки- зрители, болельщики
BIGor написав:Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.
Не хотів далі розвивати тему, але це вже сьогоднішня новина сама попалася на тг каналі Труха. Тож важко назвати це поодинокими випадками. https://t.me/truexanewsua/122699 🤯Польські підлітки напали на 23-річного українця у Вроцлаві: його побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі, – місцева поліція.
Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Коли він з’явився у призначеному місці – його вже чекали нападники.
Hotab написав:Бо не можна ходити до 16-літніх. нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку
Читайте закони
Jak udało nam się ustalić, grupa Ukraińców chciała się podszyć pod "łowców pedofili". Nie znali jednak prawa - nie wiedzieli, że w myśl przepisów polskiego prawa osoba od 15 roku życia wzwyż może współżyć seksualnie.