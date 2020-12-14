RSS
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:35

The_Rebel

Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,


Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:27

  Hotab написав:The_Rebel

Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався,


Якщо цілеспрямовано шукати дно (у всьому.. одяг, їжі, жінках, нерухомості ) то неодмінно життя приведе туди, де візьмуть гроші і взамін навіть коробку без документів не дадуть… Любителі налюбити систему рано чи пізно отримують діп-пінетрейшн з проворотом . І це справедливо.

Вы правильно написали: "система"
Не закон, ни норма, а именно система. Один режим с понятиями по фене против таких же жуликов помельче.
За кого болеть в этих случаях, решат зеваки- зрители, болельщики
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:36

  BIGor написав:Ви висмоктуєте з пальців приклад з Польщі. Звісно таке явище є, але це не масово. А от в Україні вас можуть легко побити просто так. Ситуація з велосипедистом - одна з дуже поширених - без жодних наслідків для нападника, а чувак з Польщі присяде 100%. Та і в Україні Вас можуть відгамселити просто так - для цього не треба бути іншої національності. Коли жив в Києві і свому пгт - бачив ну дуже багато бійок і нападів. В Польщі подавно стільки немає.


Не хотів далі розвивати тему, але це вже сьогоднішня новина сама попалася на тг каналі Труха. Тож важко назвати це поодинокими випадками.
https://t.me/truexanewsua/122699
🤯Польські підлітки напали на 23-річного українця у Вроцлаві: його побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі, – місцева поліція.

Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Коли він з’явився у призначеному місці – його вже чекали нападники.

ТРУХА⚡️Україна | Надіслати новину
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бо не можна ходити до 16-літніх.
нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  The_Rebel написав:ТРУХА⚡️Україна

Ясно понятно :mrgreen:
https://kryminalne.o2.pl/informacje/pob ... 172591904a
Policja ustaliła napastników. - To obywatele Ukrainy - mówi w rozmowie z o2.pl Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Niektórzy z nich nie mają nawet 18 lat.

В Україні такого немає. Українці побили українця в Польщі - яка ж Польща небезпечна!
Скоро чекайте тих українців в Україні, бо скоріше всього депорт.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 19:52

  Hotab написав:Бо не можна ходити до 16-літніх.
нашому мрійнику про пубертатних філіпінок на замітку

Читайте закони
Jak udało nam się ustalić, grupa Ukraińców chciała się podszyć pod "łowców pedofili". Nie znali jednak prawa - nie wiedzieli, że w myśl przepisów polskiego prawa osoba od 15 roku życia wzwyż może współżyć seksualnie.
BIGor
Аватар користувача
 
