Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:23
kingkongovets написав:
вночі в Новій Англіі була пожежа, пожежні машини з півгодини не могли проїхати і через це мешканці були вимушені рятуватись самостійно злазячи по балконах
Це нормальна ситуація для анархічної країни. Ви як думали???
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:25
The_Rebel написав:fox767676
Ну в нашому випадку перемога - це відбитися від росії. Впасти нам вже не дадуть. Занадто сильно колективний захід вклався в нас). Тим більше ми зараз будемо воювати по суті на кошти росії, в тч через схему "репараційного" кредиту. А враховуючи, що сумарна економіка Заходу в десятки разів переважає рашку, то у війні на виснаження, яка зараз іде, я б на росію навряд чи поставив.
Ще одна причина - навіть наш цивільний бюджет фінансується наполовину Заходом. З одного боку це погано. А я, як шахіст, дивлюся на це з іншої сторони. А саме - ми зараз обмінюємося матеріалом з рашкою (вибиваємо їм нафтозаводи, перекачувальні станції і тп, а вони нам енергетику). Проте у нас економіки і так майже нема) Тобто навіть вибивши один у одного по 20% економіки (фігур та пішаків) - нам ці 20% фігур просто повернуть на дошку (в тч за рахунок коштів рашки), а ось самій рашці прийдеться грати з наявним матеріалом, який весь час зменшується
. Ніхто їй просто так грошей не дасть, навіть Китай.
Ну і я скромно сподіваюся пережити одне старе пуйло, тому ринок Києва для мене залишається переспективний. В цьому місті пройшли мої найкращі молоді роки, студенство і тп, тож я планую в майбутньому прогулюватися моїм улюбленим містом - столицею однієї з країн ЄС.
Стільки оптимізму!
Схоже, війна навіть не починалась, для декого
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:54
Киев пустой.
Ни людей, ни машин на улицах.
Вроде и оккупантов ещё нет, но результаты правления уро-дов-дерибанщиков за 34 года - такие же.
11 лет войны - ни собственных ракет ПВО, ни баллистических ж, ни крылатых ракет у наследников грушевского, петлюры, скоропадского и Януковича.
Этой власти место в тюрьме, и они будут там.
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:11
Frant написав:
Киев пустой.
Ни людей, ни машин на улицах.
Вроде и оккупантов ещё нет, но результаты правления уро-дов-дерибанщиков за 34 года - такие же.
11 лет войны - ни собственных ракет ПВО, ни баллистических ж, ни крылатых ракет у наследников грушевского, петлюры, скоропадского и Януковича.
Этой власти место в тюрьме, и они будут там.
Та ладно!
Есть.
Вам опять не доложили?
Непорядок!
Всех уволить!
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:41
Frant написав:
Киев пустой.
Ни людей, ни машин на улицах.
Вроде и оккупантов ещё нет, но результаты правления уро-дов-дерибанщиков за 34 года - такие же.
11 лет войны - ни собственных ракет ПВО, ни баллистических ж, ни крылатых ракет у наследников грушевского, петлюры, скоропадского и Януковича.
Этой власти место в тюрьме, и они будут там.
Чувак. Ти реально гонишь
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:55
kingkongovets написав:
вночі в Новій Англіі була пожежа, пожежні машини з півгодини не могли проїхати і через це мешканці були вимушені рятуватись самостійно злазячи по балконах
Нормальна ситуація для анархічної країни.
А ви що думали, що тут може бути по іншому?
Додано: Чет 02 жов, 2025 23:58
rjkz написав: Frant написав:
Киев пустой.
Ни людей, ни машин на улицах.
Вроде и оккупантов ещё нет, но результаты правления уро-дов-дерибанщиков за 34 года - такие же.
11 лет войны - ни собственных ракет ПВО, ни баллистических ж, ни крылатых ракет у наследников грушевского, петлюры, скоропадского и Януковича.
Этой власти место в тюрьме, и они будут там.
Та ладно!
Есть.
Вам опять не доложили?
Непорядок!
Всех уволить!
Так расскажите нам про успехи зеленой ылиты в частности и постмайданных керманычей в общем.
О пороховых заводах, о серийном производстве своих дальних БПЛА и ракет средней дальности.
Чего из своей страны удрали?
Может, вам из Америки виднее.
Злесь ничего не видно, кроме видосиков и обещаний про изготовление сотен ракет в месяц. Гребанные клоуны, которым место в тюрьме.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 жов, 2025 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 03 жов, 2025 00:03
rjkz написав: Frant написав:
Киев пустой.
Ни людей, ни машин на улицах.
Вроде и оккупантов ещё нет, но результаты правления уро-дов-дерибанщиков за 34 года - такие же.
11 лет войны - ни собственных ракет ПВО, ни баллистических ж, ни крылатых ракет у наследников грушевского, петлюры, скоропадского и Януковича.
Этой власти место в тюрьме, и они будут там.
Та ладно!
Есть.
Вам опять не доложили?
Непорядок!
Всех уволить!
За саботаж и коррупцию в военное время - не увольняют с работы.
А сажают в тюрьму
Даже в самых самых демократических странах.
В авторитарных садят в концлагеря, в тоталитарных - расстреливают.
И эти методы работают.
В отличие от анархических подходов, которые здесь практикуют.
