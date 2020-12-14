|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 06:44
Дорожай на подъеме!.
Зимой будет быстрый рост цен на Кржн. Строительный бадабум начинается!
Особенно интересны верхние этажи 25-этажек, Видовые квартиры будут пользоваться бАльшой попАлярностью.
Спешите купить сейчас, покуда дёшево!
Особо я рекомендовал бы присмотретьсямж к квартирам с окнами на всю стену и с автономным электрообогревом. Удобно, дёшево, доступно любому сельскому понаеху!
Повідомлень: 23283
Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:01
Бачив його хоч раз?
Чи прочитав з блокноту свої замітки, зроблені при обговоренні на цьому форумі тими, хто живе в Києві? 😅
Повідомлень: 16542
Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:20
Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей
Повідомлень: 5525
Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:36
Я знаю, був там пару раз. Ну і тут не раз обговорювали. Згадуючи, що його чомусь ойтішники люблять. Доречі, про нього отой відомий на цій гілці директор АН казав, що «таке собі, але під оренду можна брати».
Мені незрозумілий оцей прикол , коли чувак отут начитається/напідслуховоє, ніколи не бувавши не бачачи вживу, але потім оцим же людям, які йому розказали, з важним хлєбалом знатока каже «це оте шо з гіпсової лєпніни..»? Що це за позєрство?
Повідомлень: 16542
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:02
Это нормальная ситуация для анархистов
Повідомлень: 23283
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:05
Весь Киев застроен на окраинах такой псевдоархитектурой.
НароТ доволен. Площади большие, воздух чистый, вид из окон отличный.
Новострой по цене б/у "хрущевского" жилья - что ещё надо простакам?
Повідомлень: 23283
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:20
ну зато масса людей мечтает там снять квартиру "хотя бы за 20т"
Повідомлень: 1417
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:11
The_Rebel написав: Hotab написав:
Схоже що Флайман вліз копитами в бетон УКО..
Раніше за ним такої щедрості (роздавати гроші платників податків, яким він вважає і себе) «багатим» - помічено не було
Схоже на те. І на цьому "оточення" застопорилося. Можна накласти наступні ЖК на карту шрт і вичислити точку розриву цепочки:
ЖК «Нова Хвиля»
ЖК «Милославський»
ЖК «Совські ставки»: (раніше забудовник мав відділ продажів цього ЖК)
ЖК «Синьоозерний»
Офісний центр «Домініон»: (також належить до переліку заарештованих об'єктів)
ЖК «Флагман»
ЖК «Сімейний затишок»
ЖК «Олімпійське містечко»
«Деміївський квартал»: (раніше ЖК «Панорамне містечко» та «Панорамний»)
ЖК «Східна Брама»
ЖК «Сосновий бір»
ЖК «Науковий»
П.с. Кажуть на початку 2000х Войцеховський приїхав у Київ без копійки в кармані. Побачив ділянку на Жилянській, зв'язався з власником, представився забудовником і взяв в нього ділянку під обіцянку стояка квартир у майбутньому жк. Потім на позичені гроші купив паркан, найняв волоцюг, щоб імітували бурхливу діяльність і почав водити туди інвесторів) Майже жодної процедури щодо будівництва він не дотримувався, хоча деякі будинки навіть ввів у експлуатацію в основному через куплені рішення Полтавського суду. Бо був не забудовником, а джентльменом удачі
Коли Войцех приходив в Прокуратуру м. Києва з валізою в руці, прокурори казали - кормилец пришол.
Повідомлень: 9714
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:24
Пипл хавает
Повідомлень: 9714
Додано: П'ят 03 жов, 2025 10:42
Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.
Повідомлень: 4353
