ну это если специально подобрать edge-cases
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:06
Додано: Суб 04 жов, 2025 05:39
Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|