П'ят 03 жов, 2025 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво

ну это если специально подобрать edge-cases
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4352
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
П'ят 03 жов, 2025 21:06

  Frant написав:Вісті з полів.

Конопляних?
  Frant написав:Квартиранти у Києві стали закінчуватись.
Все, як я прогнозував пару років назад.
Неможливо дерибанити 35 років радянські ресурси. Їх банально не вистачить.
Ну, а своїх самостійних немає.

Шо пропонуєте робити , які поради?
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3972
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Суб 04 жов, 2025 05:39

  UA написав:
  fox767676 написав:Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.

За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.


Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17800
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8710 раз.
Подякували: 5497 раз.
 
Профіль
 
10
5
7
Суб 04 жов, 2025 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Это нанесли до пожаров
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
