Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво

ну это если специально подобрать edge-cases
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:06

  Frant написав:Вісті з полів.

Конопляних?
  Frant написав:Квартиранти у Києві стали закінчуватись.
Все, як я прогнозував пару років назад.
Неможливо дерибанити 35 років радянські ресурси. Їх банально не вистачить.
Ну, а своїх самостійних немає.

Шо пропонуєте робити , які поради?
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 05:39

  UA написав:
  fox767676 написав:Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.

За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.


Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 16:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

Это нанесли до пожаров
Бетон
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 18:10

  Бетон написав:Зображення

Это нанесли до пожаров


О, блин, я и забыл что "можно" парковаться на тротуарах и газонах.
Всплакнул.
В США пожарные все что мешает их работе жестко и очень быстро уничтожают.
Если вызвали пожарных - даже если вызов ложный, они очень быстро проникают в здание сразу со всех входов, выламывая замки и двери, разбивая стекла. Для этого используются пожарные топоры. На открытие любой двери - 3 (три!) секунды.
И с этим ничего не поделаешь.
Если машина мешает доступу к гидранту - в лучшем случае разобьют стекла чтобы через салон протянуть шланг. Если мешает проезду - могут протаранить.
Потом все этто будет оплачиваать или страховая или собственник машины.
Если разбитие стекла не решает проблемы - могут зацепить трос на колесо (одно) и оттащить в сторону (машине ппц).
Парковка на гидранте - самая "дорогая", не помню сколько мне говорили, кажется 250 долларов.
Как-то был по работе в одном здании, в это время там была компания, которая регулировала бойлер. Что-то там у них не получалось - пошел черный дым из шимни (дымохода). Через минут 5 в здание вломились, сломав все входные двери толпы пожарников - через паркинг, через парадный вход и через черный. Замки сломали, двери покорежили.
Один из спасателей показал мне фотку, которую им прислали на девайс откуда-то с противоположной части боро - дым над городом.
Короче, там судя по всему какая-то служба мониторит горизонт и быстро оповещает.
Через такую "парковку" машин, пожарные траки проехали-бы даже не заметив.
"Я-ж говорил то была машина, а ты -ведро, ведро".
rjkz
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:14

  rjkz написав:Номер рахунку американці світять майже постійно виписуючі чекі.

А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.

Американці пішли трохи далі. Для переказів яка між фіз особами так й між фіз особами й компаніями, може й між компаніями, можна розрахуватися за допомогою Zelle. Але є ліміт на добу, досить невеликий як для США. Якщо не помиляюся, 2 куе. Для здійснення такого переказу потрібен лише номер телефону який прив"язан до банківського аккаунту. Гроші надходять міттєво.

Дуже вам дякую за розумні думки і адекватне висвітлення поглядів на різні теми.

По суті щодо фін.номеру: в нас таке ставлення, що це - одна з найважливіших точок доступу до банкінгів. Ще взнати пароль - і все в ажурі у зловмисників.
Тому я використовую як фінансовий - по-перше, лише контрактний (прив'язаний до мене по паспорту і з забороною відновлення сімкартки) номер, а по-друге - нікому його не свічу.
Доступ всім банк.додаткам також заборонений до мого списку контактів (і всім програмам в цілому, крім вбудованої в андроїд "контакти"). ПО номеру телефону або по номеру карти можна дуже просто попсувати людині життя, понадсилавши по десять гривень від 50 дропів.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:56

  Бетон написав:Зображення

Это нанесли до пожаров

варшавский?
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  Бетон написав:Зображення

Это нанесли до пожаров

варшавский?
Схоже на Грейт
Faceless
