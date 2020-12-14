ну это если специально подобрать edge-cases
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:06
Додано: Суб 04 жов, 2025 05:39
Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 04 жов, 2025 18:10
О, блин, я и забыл что "можно" парковаться на тротуарах и газонах.
Всплакнул.
В США пожарные все что мешает их работе жестко и очень быстро уничтожают.
Если вызвали пожарных - даже если вызов ложный, они очень быстро проникают в здание сразу со всех входов, выламывая замки и двери, разбивая стекла. Для этого используются пожарные топоры. На открытие любой двери - 3 (три!) секунды.
И с этим ничего не поделаешь.
Если машина мешает доступу к гидранту - в лучшем случае разобьют стекла чтобы через салон протянуть шланг. Если мешает проезду - могут протаранить.
Потом все этто будет оплачиваать или страховая или собственник машины.
Если разбитие стекла не решает проблемы - могут зацепить трос на колесо (одно) и оттащить в сторону (машине ппц).
Парковка на гидранте - самая "дорогая", не помню сколько мне говорили, кажется 250 долларов.
Как-то был по работе в одном здании, в это время там была компания, которая регулировала бойлер. Что-то там у них не получалось - пошел черный дым из шимни (дымохода). Через минут 5 в здание вломились, сломав все входные двери толпы пожарников - через паркинг, через парадный вход и через черный. Замки сломали, двери покорежили.
Один из спасателей показал мне фотку, которую им прислали на девайс откуда-то с противоположной части боро - дым над городом.
Короче, там судя по всему какая-то служба мониторит горизонт и быстро оповещает.
Через такую "парковку" машин, пожарные траки проехали-бы даже не заметив.
"Я-ж говорил то была машина, а ты -ведро, ведро".
Додано: Суб 04 жов, 2025 19:14
Дуже вам дякую за розумні думки і адекватне висвітлення поглядів на різні теми.
По суті щодо фін.номеру: в нас таке ставлення, що це - одна з найважливіших точок доступу до банкінгів. Ще взнати пароль - і все в ажурі у зловмисників.
Тому я використовую як фінансовий - по-перше, лише контрактний (прив'язаний до мене по паспорту і з забороною відновлення сімкартки) номер, а по-друге - нікому його не свічу.
Доступ всім банк.додаткам також заборонений до мого списку контактів (і всім програмам в цілому, крім вбудованої в андроїд "контакти"). ПО номеру телефону або по номеру карти можна дуже просто попсувати людині життя, понадсилавши по десять гривень від 50 дропів.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:57
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вообще єто нонсенс
довольно пристойного дизайна кановские обьекты затеряны среди окраинных хрущей и промзон.
а с центровых обозорных площадок правого берега открываются виды на убожество грейта и русгавани
