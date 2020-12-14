Грейт
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:25
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Проехать хоть Уралом можно
Если шо - то 30ти летней Элантры(Акцента) не жалко
Вообще ширина гражданской техники до 2.55 по ГОСТу
Тот же КрАЗ 260й лаптёжник к примеру не больше
Аэродромные пож.машины на базе ракетовозов МАЗ и МАN немного шире но тоже не 4 метра
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 04 жов, 2025 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:59
Кстати,я думаю все помнят мои многомесячные мудовые рыдания в этой теме, на предмет "куда бы мне,убогому сироте, вложить пару сотен килобаксов что б с голоду не умереть?"
Я плотно рассматривал Варшавский.
Финал:ориентир цен брал когда лежали реестры,зимой. При прочих равных вводных цена была 54-58. Пока я чесал дупу и рыдал в теме, реальность поправилась до 64000.
Потом на фоне обицянок Трампа ожил мой бизнес, на фоне которого арендный бизнес с доходностью 7 годовых выглядел как издевательство, соответственно тема похерилась даже за полным отсутствием времени, да собственно и желания.
Ну зашел сейчас,посмотрел тот же Варшавский, те же площади-этажи. По ходу где-то 74000.
Отсюда выводы
- в реальности квартиры в Киеве за последние 9 месяцев подорожали процентов на 15.
- инвестор с меня,как с говна пуля
- в Днепре сейчас лучшие ЖК, с охерительным видом на Днепр,террасой, самый что ни на есть ЦЕНТР,прям возле Миноры, можно взять дешевле за м2 чем ото вот в Варшавском.
Вариант на подумать-дождаться стабильного пипца с светом/газом/наступлением и купить на самом дне, с расчетом пан или пропал
