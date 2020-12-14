RSS
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 00:58

  kingkongovets написав:до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах

який лютий пздць

Зовнішня обшивка дуже небезпечна. Там потрібно дотримуватися жорстких вимог по пожежній безпеці. Пам'ятаю у справжній Англії в 2017 році 24-поверховий будинок загорівся весь як свічка за кільканадцять хвилин. Тоді загинули більше 70 людей, а все із-за обшивки, що містила в собі пластик як наповнювач
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 01:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 01:37

  Hotab написав:Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка).
А в малоповерховому взагалі без цих вимог
Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.

Друже, ви сьогодні також на ночній зміні в охороні?
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 02:33

Ось цікаво, на що розраховують люди, які зараз купують нерухомість, роблять ремонти, а самі, будучі офіцерами, воювати не збираються, і дітей повивозили закордон. Що все розсмокчеться якось саме, що все відвоюють і зупинять ворога ось ці люди:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.
Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років)
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі ці бюджетники, що не працюють і числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, це свавілля і деребан і грабіж, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються? Мільйони повтікали закордон і теж не розжалувані і не позбавлені ранніх пенсій.. Все це виглядає так, ніби люди або тікають, або ховаються, або поробили ксіви, воювати чи навіть працювати і створювати ВВП бажаючих все менше, і все поглинає корупція, а під боком в 5 разів більший ворог із шовіністичними людожерськими амбіціями, божевільними КДБістами у владі, ядерною зброєю і зазомбованим населенням..

А тим більше, на що розраховують покупці недобудов, коли майже всі будівництва зупинені, і багато ще до війни, а бізнес цей перетворився на звичайнісіньке кидалово.
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 07:25

  hxbbgaf написав:Ось цікаво, на що розраховують люди, які зараз купують нерухомість, роблять ремонти, а самі, будучі офіцерами, воювати не збираються, і дітей повивозили закордон. Що все розсмокчеться якось саме, що все відвоюють і зупинять ворога ось ці люди:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.
Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років)
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі ці бюджетники, що не працюють і числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, це свавілля і деребан і грабіж, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються? Мільйони повтікали закордон і теж не розжалувані і не позбавлені ранніх пенсій.. Все це виглядає так, ніби люди або тікають, або ховаються, або поробили ксіви, воювати чи навіть працювати і створювати ВВП бажаючих все менше, і все поглинає корупція, а під боком в 5 разів більший ворог із шовіністичними людожерськими амбіціями, божевільними КДБістами у владі, ядерною зброєю і зазомбованим населенням..

А тим більше, на що розраховують покупці недобудов, коли майже всі будівництва зупинені, і багато ще до війни, а бізнес цей перетворився на звичайнісіньке кидалово.

Значить, скоро даражай Кржн!
