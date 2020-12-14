Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:до речі виявляється в Новій Англіі горіло пінопластове утеплення, вигоріло 6 квартир на трьох поверхах
який лютий пздць
Зовнішня обшивка дуже небезпечна. Там потрібно дотримуватися жорстких вимог по пожежній безпеці. Пам'ятаю у справжній Англії в 2017 році 24-поверховий будинок загорівся весь як свічка за кільканадцять хвилин. Тоді загинули більше 70 людей, а все із-за обшивки, що містила в собі пластик як наповнювач
Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка). А в малоповерховому взагалі без цих вимог Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Hotab написав:Питання дуже цікаве , норми вимагають лише робити «мостики» негорючості. І поверх закривати негорючими штукатурками (якщо штукатурка). А в малоповерховому взагалі без цих вимог Але в такий час , коли по ньому стріляють, для себе навіть в 1-2 поверхових доцільно лише негорючу базальтову вату, Хто б подумав що настане такий час, що треба думати і про це.
Друже, ви сьогодні також на ночній зміні в охороні?
Ось цікаво, на що розраховують люди, які зараз купують нерухомість, роблять ремонти, а самі, будучі офіцерами, воювати не збираються, і дітей повивозили закордон. Що все розсмокчеться якось саме, що все відвоюють і зупинять ворога ось ці люди: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає. Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років) https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі ці бюджетники, що не працюють і числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, це свавілля і деребан і грабіж, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються? Мільйони повтікали закордон і теж не розжалувані і не позбавлені ранніх пенсій.. Все це виглядає так, ніби люди або тікають, або ховаються, або поробили ксіви, воювати чи навіть працювати і створювати ВВП бажаючих все менше, і все поглинає корупція, а під боком в 5 разів більший ворог із шовіністичними людожерськими амбіціями, божевільними КДБістами у владі, ядерною зброєю і зазомбованим населенням..
А тим більше, на що розраховують покупці недобудов, коли майже всі будівництва зупинені, і багато ще до війни, а бізнес цей перетворився на звичайнісіньке кидалово.
Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60 Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.