Додано: Пон 06 жов, 2025 02:33

Ось цікаво, на що розраховують люди, які зараз купують нерухомість, роблять ремонти, а самі, будучі офіцерами, воювати не збираються, і дітей повивозили закордон. Що все розсмокчеться якось саме, що все відвоюють і зупинять ворога ось ці люди:замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років)більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі ці бюджетники, що не працюють і числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, це свавілля і деребан і грабіж, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються? Мільйони повтікали закордон і теж не розжалувані і не позбавлені ранніх пенсій.. Все це виглядає так, ніби люди або тікають, або ховаються, або поробили ксіви, воювати чи навіть працювати і створювати ВВП бажаючих все менше, і все поглинає корупція, а під боком в 5 разів більший ворог із шовіністичними людожерськими амбіціями, божевільними КДБістами у владі, ядерною зброєю і зазомбованим населенням..А тим більше, на що розраховують покупці недобудов, коли майже всі будівництва зупинені, і багато ще до війни, а бізнес цей перетворився на звичайнісіньке кидалово.